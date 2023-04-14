電動自行車誤上國道「後車狂閃」　警護送離開...最高罰6千

▲高齡83歲謝姓老翁昨天晚間騎乘電動自行車誤闖國中壢交流道，國一大隊緊急攔獲平安送回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書爆料公社昨（13）日晚間上傳「阿北騎車疑似誤闖國道，場面一度讓人捏把冷汗！」國道第一大隊獲報後立即查看，果然在國一南下64公里處，發現男子騎乘電動機車搖搖晃晃行駛中線路段，後方車輛紛紛閃躲，國道員警緊急將男子攔獲送至路肩，發現是83歲謝姓老翁且左腳有擦挫傷，立即通知救護車輛送醫治療，並連繫家屬到醫院關切，警方除依規定開單告發外，也呼籲國道危險，應避免誤闖發生危險。

國道一隊指出，昨晚9時許接獲通報，國一南下64公里平鎮路段有電動自行車誤闖國道，警方接獲報案立即調派線上巡邏車查看，抵達現場後，發現電動自行車騎士是83歲謝姓老翁，誤闖中壢交流道欲返回平鎮住家，因不熟悉路況誤闖國道，謝姓老翁沿途行駛中線車道，多輛車輛驚恐閃避。

▲高齡83歲謝姓老翁昨天晚間騎乘電動自行車誤闖國中壢交流道，國一大隊緊急攔獲並送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警警方於國一號南下64.7公里發現該輛機車，立即平安護送至路肩處，謝姓老翁左腳有擦挫傷，疑似年事已高體力不支，員警立即通知救護車送往中壢天晟醫院治療，並聯繫家屬到院關切，所幸經過治療後並無大礙，謝姓老翁一臉驚恐，家人則對警方平安護送感謝不已，員警根據道路交通管理處罰條例第33條第4項電動自行車誤上高速公路，將處新台幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

▲83歲謝姓老翁昨晚騎乘電動自行車誤闖國道，國一大隊平安護送，將騎電動機車送回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊強調，本案幸員警及時協助處理化解危機，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上國道情況，呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，設定導航時要特別留意避開國道，如誤闖國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助；用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規前提下，可利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車安全。