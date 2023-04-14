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女騎士搖晃被攔辯「5hrs前有喝啤酒」　喝水+運動再酒測仍超標

▲桃園警分局昨天下午配合環保局、桃園監理站組成聯合稽查小組取締噪音或改裝違規。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午配合環保局、桃園監理站組成聯合稽查小組取締噪音或違規改裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（13）日下午配合市府環保局、桃園監理站，組成聯合稽查小組取締噪音與違規改裝勤務，其中有員警發現邱姓女騎士騎車搖搖晃晃示意停車受檢，邱女緊張辯稱上午有喝一瓶啤酒，過了5小時擔心會超標，要求酒測前先喝一瓶水還運動幾分鐘，結果酒測時為每公升0.34毫克依然超標，仍依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局昨天下午3時30分至5時30分進行取締改裝噪音車勤務，總計攔查大型重型機車1輛、普通重型機車24輛，經檢測有16輛（大型重型機車1輛、普通重型機車15輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單與車輛複驗單，警方籲請汽機車駕駛人勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧。

▲桃園市邱姓女騎士騎車搖搖晃晃被攔查，酒測前猛喝礦泉水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓女騎士騎車搖搖晃晃被攔查，酒測前猛喝礦泉水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，中路派出所員警陳柏宏在國際路攔查噪音車輛時，發現前方42歲邱姓女騎士騎車搖晃不穩，因此上前攔查示意停車受檢。邱女被攔查後，辯稱中午曾在工地有喝1瓶啤酒，雖然已過5小時，還是擔心會酒測超標，還向員警請求喝一瓶水，結果喝完後請求再喝1瓶，還做了幾分鐘運動。

▲桃園市邱姓女騎士騎車搖搖晃晃被攔查，員警請求接受酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓女騎士騎車搖搖晃晃被攔查，員警請求接受酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱女詢問酒測流程規定後，深呼吸一口氣後接受酒測值呼氣測試，測試結果為為每公升0.34毫克已超過標準值，邱女則直呼喝水根本沒用，員警則依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲民眾，酒後切勿駕駛汽機車，以免害人害己。

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