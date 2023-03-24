追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

▲桃園市政府農業局今天成立「桃園市抓狒戰情室」，結合各局處全天候24小時搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區逛大街的脫逃狒狒案，桃園市農業局今天成立「桃園市抓狒戰情室」，由農業局長陳冠義擔任指揮官，結合包括農業局林務科、動保處、警察、消防與民政等單位全力投入搜捕行列，夜間則持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋，進行24小時全面搜捕，希望在最短時間內尋獲並緝捕脫逃狒狒。

桃園市農業局指出，最近2天持續接獲民眾通報發現狒狒出沒蹤跡，農業局人員均已趕至現場搜捕，但截至目前為止均無所獲，這兩天已在新屋、平鎮等區面積約5,000公頃土地搜尋，農業局已啟動區里系統、並結合消防、警政監視系統，另請各區田間調查員針對農作物成熟區進行全面搜捕，同時還與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，並依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

▲桃園市政府農業局今天持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府已組成「桃園市抓狒戰情室」，其中包括警察、消防、民政、農業、新聞與動保等局處窗口，由副市長蘇俊賓辦公室督導，農業局長陳冠義擔任指揮官，戰情室結合消防、警察等單位成立Line群組，隨時掌握通報訊息、隨時出動。

此外，今天總計接獲民衆通報2次，農業局團隊立即出動搜尋，但截至下午5時許仍尚未尋獲，今晚將針對曾出沒地區的新屋頭洲地區優先搜尋，晚間將以3組以上的「空拍高解析度熱成相儀」搜尋，期盼能早日尋獲狒狒蹤跡。

農業局強調，提醒民眾若發現狒狒，請透過119、1999及桃園市政府動保專線（3329182）通報，或通知當地里長，桃園市農業局隨時掌握行蹤，以利後續追蹤處理，另民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，以避免遭受攻擊，確保自身安全。