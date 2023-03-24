　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

▲桃園市政府農業局今天成立「桃園市抓狒戰情室」，結合各局處全天候24小時搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局今天成立「桃園市抓狒戰情室」，結合各局處全天候24小時搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區逛大街的脫逃狒狒案，桃園市農業局今天成立「桃園市抓狒戰情室」，由農業局長陳冠義擔任指揮官，結合包括農業局林務科、動保處、警察、消防與民政等單位全力投入搜捕行列，夜間則持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋，進行24小時全面搜捕，希望在最短時間內尋獲並緝捕脫逃狒狒。

桃園市農業局指出，最近2天持續接獲民眾通報發現狒狒出沒蹤跡，農業局人員均已趕至現場搜捕，但截至目前為止均無所獲，這兩天已在新屋、平鎮等區面積約5,000公頃土地搜尋，農業局已啟動區里系統、並結合消防、警政監視系統，另請各區田間調查員針對農作物成熟區進行全面搜捕，同時還與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，並依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

▲桃園市政府農業局今天持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局今天持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府已組成「桃園市抓狒戰情室」，其中包括警察、消防、民政、農業、新聞與動保等局處窗口，由副市長蘇俊賓辦公室督導，農業局長陳冠義擔任指揮官，戰情室結合消防、警察等單位成立Line群組，隨時掌握通報訊息、隨時出動。

此外，今天總計接獲民衆通報2次，農業局團隊立即出動搜尋，但截至下午5時許仍尚未尋獲，今晚將針對曾出沒地區的新屋頭洲地區優先搜尋，晚間將以3組以上的「空拍高解析度熱成相儀」搜尋，期盼能早日尋獲狒狒蹤跡。

農業局強調，提醒民眾若發現狒狒，請透過119、1999及桃園市政府動保專線（3329182）通報，或通知當地里長，桃園市農業局隨時掌握行蹤，以利後續追蹤處理，另民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，以避免遭受攻擊，確保自身安全。

 【更多新聞】

監委針對「北景雲計畫」邀約說明　張善政：四大重點清楚說明

抓起6歲兒要往樓下丟！桃園父56秒失控畫面曝　社會局緊急查處

3年提供3.7萬趟次！桃園防疫計程車將功成身退　張善政表達感謝

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
高中師送女學生清涼「戰袍」！任教4個月被解聘背景曝
采子復出恐「不能再唱舊歌」　邱鋒澤公司回應了
追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」搜捕
快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲
臥床嬤X光片「多出一隻鬼手」！醫秒看傻　超毛真相曝光
《寶可夢》小智26年旅程完結　粉絲看「這幕」秒落淚
竹聯幫內戰！明仁會5煞遭收押
哭！六福村借空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機
快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔！禍首找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔　現場即刻開挖...禍首找到了

孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

快訊／高雄有「深坑」！吞沒機車前輪影片曝　女騎士瞬間慘摔

逃獄23小時！受刑人朱漢宗遭起訴　動機曝光：遭同學誣陷偷錢

師長霸凌害死高中生...7人調職　被害人好友怒：學校只想蓋新聞

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

醞釀情緒大聲唱「當你」　3人被嚇到抖超大力XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔　現場即刻開挖...禍首找到了

孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

快訊／高雄有「深坑」！吞沒機車前輪影片曝　女騎士瞬間慘摔

逃獄23小時！受刑人朱漢宗遭起訴　動機曝光：遭同學誣陷偷錢

師長霸凌害死高中生...7人調職　被害人好友怒：學校只想蓋新聞

獅首週本土先發3人競爭　左投林子崴拚久違的開季輪值

連千毅曝娜美「真實身高」！　大方爆把到正妹妻招數

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

台大醫遭控涉下藥性侵！院方：靜候司法審理「醫療業務維持正常」

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭怒吼： 用我買的槍打死我

林俊傑演唱會被暴雷！　「超大咖天后」突自己發文官宣：是今晚嘉賓

代銷雙雄無畏營收衰退　指：《平均地權條例》不會把房價打垮

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

平野教練看好李承恩　助總：還有再成長空間

加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

最新影像曝！狒狒路邊竄出　下午新屋埔頂國小現蹤

一巴士人出動「點狒狒」　縣府限時算好

高中生遭6師長逼死！校長+教官共7人調職

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

即／高雄軟體園區驚悚墜樓　26歲男陳屍人行道上

台灣史上最狠「殺人魔」　行刑式槍決奪7命

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

遇到狒狒別露齒微笑　避免激怒牠遭攻擊

北市男噴錢加婚友社　相親39次都失敗怒告

更多熱門

相關新聞

桃市府推「免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢」

桃市府推「免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢」

有鑒於肺癌為國人癌症死亡率第1位，透過早期篩檢可提高肺癌治癒率，降低死亡率，桃園市長張善政今（23）日與全市16家醫院簽署「桃園市擴大肺炎篩檢」合作聲明書，將於3月1日起提供「免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢」，適用對象包括設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」與「空汙及油煙」等4大類危險因子市民，預估有2萬5000人受惠。

導入智慧科技紓解交通壅塞　透過大數據改善塞車問題

導入智慧科技紓解交通壅塞　透過大數據改善塞車問題

鄭文燦：11/1起不再發防疫關懷包

鄭文燦：11/1起不再發防疫關懷包

紓解國2壅塞交通　「中路交流道」獲高公局通過

紓解國2壅塞交通　「中路交流道」獲高公局通過

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現政策成果

桃園獲「永續城市特優獎」　鄭文燦：展現政策成果

關鍵字：

桃市府桃園市抓狒戰情室全天候搜捕

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

采子甜蜜「認愛新男友」身份曝光了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面