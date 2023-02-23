桃市府首推「免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢」　估2.5萬人受惠

▲桃園市長張善政今天與全市16家醫院簽屬合作聲明書，市府將提供免費「擴大肺炎篩檢」服務，預估有25000人受惠。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑒於肺癌為國人癌症死亡率第1位，透過早期篩檢可提高肺癌治癒率，降低死亡率，桃園市長張善政今（23）日與全市16家醫院簽署「桃園市擴大肺炎篩檢」合作聲明書，將於3月1日起提供「免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢」，適用對象包括設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」與「空汙及油煙」等4大類危險因子市民，預估有2萬5000人受惠。

桃園市衛生局今天下午在市府綜合會議廳舉辦「桃園市擴大肺炎篩檢」活動，邀集桃園市內包括林口長庚醫院、聯新國際院等16家醫院代表出席，張善政表示，第1期肺癌5年存活率約9成，到第4期，5年存活率僅剩1成。桃園市政府將自今年3月1日起率全國之先，提供有肺癌風險因子市民，免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務。

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▲張善政今天宣布市府自3月1日起提供免費「擴大肺炎篩檢」服務，張市長與各局處長、各族群代表按鈕象徵啟動服務。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，低劑量電腦斷層是唯一實證可早期發現肺癌的篩檢工具，低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，這項價值1萬5千元檢查前不需禁食、禁水、不用注射顯影劑，輻射暴露量較低，做一次僅花5分鐘。根據國民健康署自去年7月1日起推動肺癌早期偵測計畫，針對重度吸菸者或具肺癌家族史等高風險族群，提供每2年1次（LDCT）肺癌篩檢，從去年7月至今年1月，桃園市8家醫院共篩檢1,953案，找出陽性152名個案，確診肺癌16案，其中82%（13案）為肺癌早期個案，有助即早介入治療，提高治癒率並降低死亡率。

市府衛生局說，這項免費肺炎補助對象涵蓋包括肺癌危險因子包含吸菸、二手菸、家族史、石綿、肺部慢性發炎疾病、空氣汙染及油煙等。桃園市府經分析肺癌風險、召開專家諮詢會議等評估過程，今年針對設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類危險因子的市民，提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務。

▲張善政說明「擴大肺炎篩檢」服務政策推動用意。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，「菸品」為包括40至49歲重度吸菸者（30包／年）及40歲以上同住家人，每戶限1人；「相關疾病史及家族史」為10年內曾有結核病史、乳癌病史且非疑似或治療中的個案，另40-44歲女性及40-49歲男性且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌者也納入受檢對象；「職業暴露」主要是暴露在石綿、砷、鎘、鎳的作業環境工作1年以上且迄今超過10年者，「空氣污染、油煙」包括環保局列冊的13工業區工作10年以上、登錄在冊的廟宇工作10年以上（每家上限2人）、四大觀光夜市範圍內攤販及商家且暴露油煙10年以上實際從業人員（如油炸煎、燒烤、熱炒等，每家上限2人）及警、消、環保外勤工作（含退休3年內）與民政局列冊殯葬管理所工作10年以上人員（含退休3年內），其中「職業暴露」及「空氣污染、油煙」2類別，因涉及工作年限、是否為相關法規列管事業單位等認定，受檢人員將由各目的事業主管機關列冊後，由衛生局匯入資訊系統。

衛生局強調，符合4大類對象者從今年3月1日起，可至衛生局線上預約平台填寫個人資料後提出申請，由衛生局審查，約3個工作天將會以電子郵件及簡訊通知審核結果，審核通過則可透過線上預約篩檢時間及醫院，後續依系統提供預約完成的QRcode及身分證明文件至醫院受檢，肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局官網查詢，或撥打LDCT諮詢服務專線：（03）334-0345。