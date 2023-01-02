長勤春節恐集體請假　空服工會曝3大引爆點「別讓罷工重蹈覆轍」

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，元旦集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿年終1個月，長榮航勤元旦3天連假累計431人次請假不加班，更揚言春節、228連假將再依法休假不出勤，衝擊春節航班，桃園市空服員職業工會今晚發聲明聲援，強調員工不滿年終太少僅是冰山一角，長期高強度勞動、不合理薪資、休假限制等3問題都亟需改善，呼籲別重蹈2016年和2019年罷工的覆轍。

桃空職工今(1/2)晚發出聲明指出，長榮航勤員工12/31起自發性「集體休假不加班」，影響諸多航班延誤，讓社會大眾和媒體朋友們開始關注航勤人員的勞動狀況。員工不滿年終獎金發放太少，只是冰山一角，經年累月的高強度勞動、不合理的薪資水平、休假被限制等問題都亟需改善。

空服員工會表示，長榮航空和長榮航勤公司截至目前為止，仍對外表示「年終和調薪沒有少」、「沒辦法保證加薪」，和航勤人員期望甚遠，極有可能春節期間再發生集體請假的爭議。

▲長榮航勤員工元旦爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

工會指出，雖空服員工會會員的工作或許會因班機延誤遭受影響，然而對於勞工爭取改善勞動條件的集體行動，希望會員能展現勞勞相挺的精神，體恤一線地勤同仁並給予支持鼓勵。

桃園市空服員職業工會也呼籲，資方應誠心面對地勤同仁的訴求，妥善處理勞資關係，切勿繼續輕視態度回應，無論是要相互支援人力、或以高薪聘僱臨時外包人員、甚至由董事長下場搬行李等作秀行為，都彷彿繼續對一線人員表達「不爽不要做」，這些作為都終將導致全體地勤人員更為憤怒，呼籲業者審慎處理，千萬不要重蹈2016年和2019年罷工的覆轍。