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19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　 潛逃海外被下「紅色通緝令」

▲▼19歲恐怖情人當眾燒死前女友！少年潛逃海外被下「紅色通緝令」。（圖／Ministerio del Interior）

▲男子涉嫌當眾虐殺女友，遭全球通緝。（圖／Ministerio del Interior，下同）

記者王佩翊／編譯

祕魯一名委內瑞拉籍19歲少年因為不滿前女友提分手，竟在廣場上當眾往前女友身上潑灑汽油，同時點火焚燒對方。女方因全身60%燒燙傷被送往醫院治療，然而經過搶救仍不治身亡。事後嫌犯隨即逃亡，並潛逃至哥倫比亞。祕魯警方聯合國際刑警組織對其發出紅色通緝令，才終於將其逮捕。

根據《法新社》報導，來自委內瑞拉的19歲嫌犯塔拉哥（Sergio Tarache Parra）3月18日將18歲的前女友凱薩琳（Katherine Gomez）叫到祕魯首都利馬的一個中央廣場，隨後便拿出預藏的汽油潑灑在女方身上，並點火焚燒。

▲▼19歲恐怖情人當眾燒死前女友！少年潛逃海外被下「紅色通緝令」。（圖／Ministerio del Interior）

凱薩琳躲避不及，全身60%燒燙傷，雖然當場被送醫搶救，但是經過6天的治療後仍回天乏術。據悉，凱薩琳數日前才剛和塔拉哥提分手，塔拉哥疑似是不滿被甩，才會報復前女友。犯案後，塔拉哥隨即逃亡，然而監視器早已拍下所有犯案過程，警方則在同月30日對他發出逮捕令，限制出境，然而他早已潛逃至哥倫比亞。

祕魯警方懸賞1萬2500美金（約新台幣38萬元）要找到塔拉哥，同時透過國際刑警組織對他發出紅色通緝令，發布全球通緝，最終在哥倫比亞找到塔拉哥的下落，並將他逮捕。祕魯內政部表示，塔拉哥將從哥倫比亞被引渡回祕魯接受審判。

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