　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／內湖三角戀情殺　酒店妹恩客遭猛刺...搶救9天不治

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

北市內湖區本月21日發生一起三角戀情殺案，25歲廖女在酒店上班，先後與23歲高男、45歲潘男交往，廖女「上岸」後由2男接濟生活開銷，豈料2男相見後起爭執，潘男被高男刺成重傷，高被依殺人未遂罪聲押禁見，潘男經搶救9天，今（30日）經家屬同意拔管宣告死亡，檢方下午前往醫院初步相驗，為釐清死因，將擇日安排解剖鑑定。

本月21日凌晨警方接獲報案，有人在廖女位於內湖區安康路334巷的住處內輕生，警員獲悉後立刻趕往現場查看，發現潘姓男子倒臥地上，頭部、手部以及脖子有刀傷，立刻將潘送往醫院救治，但由於失血過多，目前仍陷入昏迷，在加護病房接受治療。

▲▼北市內湖有民眾報案有人輕生，最後發現竟然是打架殺人，警方依規定將2嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲23歲高姓男子見到45歲潘姓情敵竟殺紅眼，被依殺人未遂羈押。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，25歲的廖姓女子原本在酒店上班，後來認識23歲的高男、45歲的潘姓男子，同時與2人交往，但是高、潘2人卻不知情，廖女也離開酒店業，改由2男接濟負責生活開銷。

警方根據現場有打鬥痕跡，發現案情不單純，現場請來鑑識中心採證，但廖、高堅稱潘姓男子是持刀輕生，所以先讓2人離去，但鑑識中心認為案情不單純，根據血跡噴飛範圍、潘男頭部、手部以及脖子有刀傷，研判現場有打架。

潘男身受多刀送往三軍總醫院搶救，昏迷指數一直介於2到3並不樂觀，今（30日 ）家屬忍痛同意拔管，由院方宣告不治，士檢檢察官下午前往醫院進行相驗，為確認死因將安排解剖鑑定，並待檢方積極偵辦後，罪名若從殺人未遂改為殺人罪、傷害致死罪則適用《國民法官法》並發動「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／西部沿海20具浮屍　監委申請自動調查
美哭35萬股東！永豐金紀念品「豐收盤」曝光
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／徐巧芯控費鴻泰奧步！　「我會選到底」
小三慘被圍攻扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓
快訊／看見手指、頭髮！　遭埋6小時搶救中
快訊／內湖情殺　酒店妹恩客遭刺死
周興哲加碼證實「已登記」 　喜迎寶寶：最好的禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

浮屍與越南偷渡名單吻合　傻眼！風電機台死者竟列無名屍簽結

騎士拒檢逃竄闖紅燈　酒測超標辯「在家喝啤酒加保力達P」

瀚亞投信前投資長涉人頭炒股　預告姊姊進場海撈數千萬遭約談

選彰化鄉代「1票2千」仍落選　候選人判1年10月

下坡對撞轎車斷腿！騎士索賠92萬吞敗　法官：不是先告先贏

陳庭妮今現身哽咽！老爸欠稅進看守所　尚未提清償計畫、辦接見

快訊／瓦礫堆看見手指、頭髮！台中工人遭埋6小時　持續搶救中

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

浮屍與越南偷渡名單吻合　傻眼！風電機台死者竟列無名屍簽結

騎士拒檢逃竄闖紅燈　酒測超標辯「在家喝啤酒加保力達P」

瀚亞投信前投資長涉人頭炒股　預告姊姊進場海撈數千萬遭約談

選彰化鄉代「1票2千」仍落選　候選人判1年10月

下坡對撞轎車斷腿！騎士索賠92萬吞敗　法官：不是先告先贏

陳庭妮今現身哽咽！老爸欠稅進看守所　尚未提清償計畫、辦接見

快訊／瓦礫堆看見手指、頭髮！台中工人遭埋6小時　持續搶救中

無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

信義區咖啡廳狂倒「卻仍有一堆人搶著開」！　內行曝背後真相

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

妻遭遣返越南卻成浮屍　丈夫悲痛認屍

台中老屋倒塌工人被活埋　男闖封鎖線：要找哥哥

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

台中老屋二度倒塌畫面曝！　他生前最後掙扎仍不治

即／《無米樂》崑濱嬸辭世！享耆壽94歲

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

新北嬤違規穿越馬路　遭女騎士撞上噴飛2公尺亡

疑搭木殼船偷渡　1張14人合照揭海上悲劇

只會管「聽懂人話的」！六福村淪禁地盯哨記者

即／越南證實14偷渡者失聯　14人恐全命喪大海

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

更多熱門

相關新聞

快訊／內湖大樓B2火警閘門關閉…2人受困嚇瘋

快訊／內湖大樓B2火警閘門關閉…2人受困嚇瘋

台北市內湖區行愛路金矽谷財經大樓今(30日)上午11時16分許傳出火警，初步了解，地下2樓一輛汽車起火釀禍，且火警發生當下，還有2位民眾正準備要開車出來，不料卻疑似因火警車道閘門自動關閉，2人當場受困地下室，幸警消及時趕到，立刻將2人救出，未釀成人員傷亡。詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

快訊／內湖大樓地下室竄煙！警消灌救中

快訊／內湖大樓地下室竄煙！警消灌救中

叫2童互賞巴掌拿獎金挨告　補教師現況慘

叫2童互賞巴掌拿獎金挨告　補教師現況慘

即／海關爆官商勾結　收黑錢「4人遭聲押」

即／海關爆官商勾結　收黑錢「4人遭聲押」

今年最賺！　林俊傑鄰居轉手豪宅增值2102萬

今年最賺！　林俊傑鄰居轉手豪宅增值2102萬

關鍵字：

士林地檢署士林國民法官殺人罪傷害致死情殺內湖三角戀

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面