快訊／內湖三角戀情殺　酒店妹恩客遭猛刺...搶救9天不治

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

北市內湖區本月21日發生一起三角戀情殺案，25歲廖女在酒店上班，先後與23歲高男、45歲潘男交往，廖女「上岸」後由2男接濟生活開銷，豈料2男相見後起爭執，潘男被高男刺成重傷，高被依殺人未遂罪聲押禁見，潘男經搶救9天，今（30日）經家屬同意拔管宣告死亡，檢方下午前往醫院初步相驗，為釐清死因，將擇日安排解剖鑑定。

本月21日凌晨警方接獲報案，有人在廖女位於內湖區安康路334巷的住處內輕生，警員獲悉後立刻趕往現場查看，發現潘姓男子倒臥地上，頭部、手部以及脖子有刀傷，立刻將潘送往醫院救治，但由於失血過多，目前仍陷入昏迷，在加護病房接受治療。

▲23歲高姓男子見到45歲潘姓情敵竟殺紅眼，被依殺人未遂羈押。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，25歲的廖姓女子原本在酒店上班，後來認識23歲的高男、45歲的潘姓男子，同時與2人交往，但是高、潘2人卻不知情，廖女也離開酒店業，改由2男接濟負責生活開銷。

警方根據現場有打鬥痕跡，發現案情不單純，現場請來鑑識中心採證，但廖、高堅稱潘姓男子是持刀輕生，所以先讓2人離去，但鑑識中心認為案情不單純，根據血跡噴飛範圍、潘男頭部、手部以及脖子有刀傷，研判現場有打架。

潘男身受多刀送往三軍總醫院搶救，昏迷指數一直介於2到3並不樂觀，今（30日 ）家屬忍痛同意拔管，由院方宣告不治，士檢檢察官下午前往醫院進行相驗，為確認死因將安排解剖鑑定，並待檢方積極偵辦後，罪名若從殺人未遂改為殺人罪、傷害致死罪則適用《國民法官法》並發動「國民法官專責小組」開啟「偵查公訴合作模式」。