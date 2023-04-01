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懷疑有表弟！恐怖小王「刀背砍頭」逼她吹　人妻驚逃找老公救命

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲小王阿宏懷疑女友又有別的男人，怒將她關起來凌虐施暴，以菜刀逼口交，女友逃走後嚇得向老公尋求幫助陪同報案。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

一名女子小蘭（化名）雖然已婚、但偶而會在外面與小王阿宏（化名）同居，阿宏卻又懷疑小蘭另有新歡，暴怒限制她行動，拿菜刀刀背敲砍她頭部，割她頭髮、扒光她衣物丟馬桶，並抓她頭強逼口交2次，小蘭抓到機會逃出後，因害怕只好回去找老公陪同報案。阿宏被桃園地院依加重強制性交判刑8年，他不服上訴高分院後遭到駁回，維持原判。

根據判決，小蘭雖然已婚有小孩，但仍與阿宏交往，偶爾會到他位於桃園市的租屋處同居，2019年7月3日上午，阿宏喝了酒後，懷疑小蘭跟其他男人發生關係，竟當場暴走將小蘭鎖在屋內，搶走她手機、包包、機車鑰匙，逼問手機內容並嗆「我認識妳家」、「不准去報警，如果妳去報警我就會去找妳家人，我會殺了妳媽媽及妳兒子」。

小蘭嚇得不敢抵抗，任憑阿宏徒手、或以菜刀刀背敲打她頭部，以棉被掐摀她口鼻脖子、不斷拳打腳踢，又拿剪刀亂剪她頭髮，強脫她衣褲後丟入馬桶，再朝裸身的小蘭潑灑酒水要她清理，接著再對已傷痕累累的她怒斥「妳這麼喜歡幫人家吹，那妳幫我吹阿」，逼她進行口交2次，小蘭被折磨施虐2天後，趁阿宏熟睡之際，拿回機車鑰匙連忙逃離，並到老公住處找他陪同前往警局報案。

阿宏被逮時，辯稱他沒有做這些暴力的事，但小蘭身上滿佈傷痕，驗傷資料明確，所做的每次證詞都很詳盡，也無反覆或瑕疵，應無誇大虛構之事。

法官審後認為，阿宏下手多次朝頭部、頸部攻擊，無視可能造成致命的危險，以凶殘手法對小蘭施暴，欺凌後又逼迫性交，造成她身心嚴重受創，依加重強制性交罪判處有期徒刑8年。

阿宏不服判決上訴，高分院認為他攜帶兇器強制性交而凌虐犯行事證明確，不顧小蘭反覆求饒，審理時又對案情多做隱瞞，難認有悔悟，因此駁回上訴，全案還可上訴。

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