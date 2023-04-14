Yuri寫真賣爆！IG粉絲「卻少林襄121萬」　鄉民狂猜可能原因

▲陳怡叡（Yuri）。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多啦啦隊成員都擁有高人氣，樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls中，籃籃、林襄、孟潔等人都相當有名氣，IG上累積的粉絲也不少。不過近日就有網友好奇，為什麼有「地表最正啦啦隊女孩」封號的Yuri寫真桌曆賣這麼好，IG粉絲數卻比林襄少這麼多？貼文曝光後，也引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Yuri為什麼IG人氣輸林襄啊」為題發文，提到先前有媒體報導，之前樂天市場桃猿商城開放預購樂天女孩官方個人年度寫真桌曆，若只統計前2天，會發現Yuri（陳怡叡）的桌曆賣最快、最好，贏過林襄。

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▲樂天女孩個人年度寫真桌曆。（圖／樂天桃猿提供）

對此，原PO認為Yuri的粉絲很捧場，所以銷量特別好，但與此同時，他也納悶為什麼Yuri的IG粉絲數輸林襄？實際查看兩人IG，Yuri目前粉絲數有43.9萬，林襄為165.8萬，相差121.9萬。

貼文曝光後，不少網友認為Yuri的風格變得不太一樣，「Yuri還是在統一的時候最正」、「Yuri真的統一時期比較正」、「統一是巔峰吧」、「統一時期才是巔峰」、「應該保持馬尾啊，她這樣最有戰力」、「到樂天感覺妝容不一樣了」。

▲Yuri。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

也有些網友回應，「兵在精不在多」、「差在日本粉絲」、「林襄比較上相」、「乖乖妹，有話題才有流量」、「林襄在當啦啦隊前，粉絲就X虐她了好嗎」、「（林襄）敢露啊」。還有網友直言，「跟毛弟的新聞曝光後吧」、「問就是毛弟！人設太完美」。

2020年有媒體報導，Yuri在用餐後勾住毛弟的手，還在大庭廣眾下主動伸手從背後環抱，被猜測兩人是否熱戀中。不過Yuri後來澄清，「和毛弟只是好朋友，毛弟不是我的菜，我喜歡比較Man的，像玖壹壹春風」，且當天是一群人去看電影，但只拍到她和毛弟。