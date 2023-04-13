網購、投資、解除分期付款列詐騙案前3名　行政院擬策略精準打擊

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為了遏止網路投資詐騙，金管會13日提出《證券投資信託及顧問法》第70條之1修訂草案，要求網路投資廣告實名制。而行政院發言人羅秉成也重申政府打詐立場，並指出詐騙案前3名為網購詐欺、投資型詐欺、解除分期付款，「這3種類型的件數跟金額損害，就占了6成以上」，因此提出「3減策略」，減少接觸、減少誤信、減少損害，精準打擊這3種犯罪手法。

羅秉成表示，政府要加重詐騙的刑責，其中一個就是深偽詐欺，用深度偽造、電腦合成的方式詐欺，這需要把新型態詐欺加重刑罰，1年以上、7年以下。此外，去年柬埔寨事件也察覺到，這些詐騙集團會透過招攬廣告誘引年輕人，求職詐欺陷阱，把人帶到國外去從事詐騙行為，是兼具有人口販運跟詐騙的雙重犯罪類型。

羅秉成指出，這種類型雖然在現行法規中各有規定，但處罰規定相對沒辦法對新型態累行加以有效抑制。所以上個月也推出人口販運防治法，增加「使人為犯罪」的人口販運罪，重傷致死最高可判無期徒刑。

另外，今天提出的3部修法，也都跟打擊詐欺有關。羅秉成說，行政院推出的《新世代打擊詐欺行動綱領》分4個面向，識詐、阻詐、堵詐、懲詐，院長陳建仁也在2月的治安會報要求各部位做期中檢討，目前行動綱領也進入1.5版，打詐團隊也不斷在研商精進打詐力度。

羅秉成指出，詐騙案例前3名分別是網購詐欺、投資型詐欺、解除分期付款，單這3種類型的件數跟金額損害，就占了6成以上。因此，要精準打擊這3種犯罪手法，在策略上提出「3減策略」，減少接觸、減少誤信、減少損害。

另外，羅秉成也強調，針對網路投資詐欺廣告，商業廣告是正常行為，是要鎖定特定犯罪類型才有需要修法規範。實名制沒有針對平面媒體跟廣電媒體，這2種媒體沒有發生現在講的網路詐欺，網路投資詐欺都透過到網路平台下廣告，誘引有多少投資機會、股票賺錢等，假教學之名連絡後再做話術誘騙。