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送男友媽雞精挨罵！懂事妹「改1物超有心」仍GG　全場怒了

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友初次到男友家時，帶了蛋捲當伴手禮，怎料被男友媽嫌棄「不用心」，於是她第二次準備安全牌禮物，結果對方仍有意見，直到第三次，她不僅很有心地挑選禮物，還事先做好功課，無奈男友媽態度依舊刻薄，讓她心累不已。

女網友在「匿名公社」無奈表示，「第一次去男友家帶了蛋捲，被他媽媽說沒在用心；第二次買了白蘭氏雞精，說我是不是在咒她生病，這次我想說買化妝品應該沒問題了吧，就送了一條蘭蔻的口紅，色號還請男友先去確認過，他媽媽平常都擦什麼顏色，結果被說我好像很愛花錢，感覺很敗家。」

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眼看自己怎麼做都無法讓男友媽滿意，原PO不禁感嘆，「從小我爸媽就說，去別人家不能空手，我跟男友交往5年很少去他家，這三次都是他媽邀我去他們家吃飯。我自認第一次只送蛋捲是不夠有禮貌，但送雞精不行送口紅也被念，還是當我的面直接念，到底要我怎麼送才好啦？」

百貨公司,逛街,專櫃,購物（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛替她抱不平，忍不住吐槽「這種內心空虛的伯母未來當了妳婆婆的話，妳的日子會很難過」、「妳也是父母親養大的女兒，為什麼要去巴結對方，給自己一點面子，不需要低聲下氣」、「感覺是故意刁難妳的，妳送什麼應該都有話說」、「男友媽媽想要罐頭塔」、「不要送！即便妳送錢她都不覺得有誠意」、「乾脆別送，她只是故意在找妳麻煩，有些人就是這樣，還沒娶媳婦就擺出婆婆的樣子，要把妳壓落底」。

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