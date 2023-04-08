護照被丟包「求償57萬」挨酸　苦主霸氣開捐：錢換不回5天假期

網搜小組／鄺郁庭報導

日前因「品冠旅行社」內部作業疏失，有一家4口因此出不了國，事件在網上發酵，品冠旅遊急忙致歉，保證全額退團費，再另外賠償100%團費，但稱客人不接受，因對方要求賠償衍伸車資、住宿費以及加賠一日2萬元。說法一出，就有人開批貪得無厭，當事人對此現身解釋，網友則紛紛力挺。

▲花15萬想在連假時出國，卻因旅行社疏失成了一場空。（圖／翻攝爆料公社）

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品冠旅遊7日下午指出，由於內部寄送件疏失，3/31才寄出護照和簽證，旅客出發當日，郵件物流還沒寄到高雄，導致客人沒有護照無法成行，後續有追回護照，並在6日聯繫客人，除致歉外，承諾全額退每人3萬7800元團費，並再另外賠償100%團費3萬7800元，因此一家四口賠償總金額為30萬2400元，但客人沒有接受。

業者透露，客人主張從北部下高雄衍伸出的車資和住宿費用也要賠，這部分若有單據會酌情賠償；其次，客人主張旅遊合約第24條「出發後無法完成旅遊契約所定旅遊行程之責任」內容，出國後因業者疏失導致旅客延誤返台，要求每天加賠2萬元，最後多求償57萬。但業者認為，客人並未出國，且該契約與之前第13條內容相牴觸，所以尚在和談。

▲一家人被留在小港機場，求助無門。（示意圖／記者謝盛帆攝）

對此，當事人7日晚上再次發文，首先交代終於拿回護照了，「關於流浪的護照，在3/6號寄出，到現在4/7號，一個月的時間，我們的護照終於回來了（郵寄回來）。」接著她表示，目前並未和解，「關於品冠發的道歉函上面賠償金額，我想大家只看到數字30萬，但是我付出15萬的團費，所以扣除掉團費，是賠償15萬，這部分我們還未協商」，後續打算把協商的部分全交給品保會。

她就直嘆，「15萬很多嗎？其實看個人認知吧！一個人賠償3萬7800元，這筆金額是已包含精神求償，大家覺得合理就合理吧！」至於引用條例求償57萬，女網友強調自己非專業人士，所以才會用「護照流浪的部分」當引據，參考條例的金額求償，「賠我再多的錢，也換不回那5天的假期。」

她也說業者來電時，她就有告知，多要57萬只是引據，「那是契約上最高上限，我就寫上去」，且對方若願賠就會捐掉，「很多人罵我貪得無厭，我虛心接受，法律常識不足，我也道歉。」接下來的協商，她決定一切都交給公正單位去處理。

最後，她貼出捐款明細，「雖然沒拿到57萬捐出，但是我實現捐款承諾。狗狗住宿費用6000扣除1000元保母姐姐費用，在當天我已全數請保母姐姐作為幫忙浪浪的經費，捐款15000（元）給伊甸基金會」，並說目前已經可以用比較平靜的心情去看待這次事件了，「未來慎選旅行社、慎選業務，這是給我自己的教訓。」

貼文一出，網友紛紛為她抱不平，「當滿心期待的出遊，突然被取消，而且都要自己一直追一直追才能知道答案，再多的補償也無法替代吧！」「真的不用捐，那些人道德綁架啥啊？連續假期安排出國本來就很不容易，要賠償金真的還好而已」、「這件事情我剛好有從第一篇文章追到現在第三篇。說真的，如果貪心，應該不止57萬，為何不直接要求百萬？」「一家人可以在一個時間點出國旅行，是很難得的事情，需要前面多少的努力安排工作及事務……一個業務的失誤，及旅行社的賠償，真的也抵消不了『寶貴的時間』。」

▼當事人發文解釋求償金額，雖尚未與業者和解，但已霸氣捐款。（圖／翻攝自爆料公社）