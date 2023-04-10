健身房「霸機狂拍20分鐘」　網美加碼1要求：圖不好修！妹子不忍了

▲健身房示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友周末到健身房運動，沒想到竟碰上超氣人的情況，當時有位網美霸佔登山機，各種拍照、錄影超過20分鐘，後來她好不容易等到另一台，竟被要求先避開，對方還厚臉皮地說，「到時修圖不好修」，氣得她不再吞忍，當場反擊給難看。

網友日前在「匿名公社」發文吐苦水，直呼「今天真的超不爽，上完教練課，教練要我加強一下登山機和跑步機，各做20分鐘再離開，假日很多婆媽、阿伯都在跑步機上，所以我跟朋友就先去排登山機，剛好有空出兩台，朋友先站上一台，另一台我要上去前，就被一個女生叫住，說她還要用。」

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當時，原PO見機台手把上的確掛了一條粉色毛巾，於是道歉後便退到一旁等候，「但那個女生沒馬上訓練，而是在登山機和鏡子中間拍張照，然後踩上去拍了好幾張，後來又開錄影模式踩了幾下，然後停下來檢查照片跟影片。」

▲女網友發文抱怨。（圖／翻攝自匿名公社）

她不禁怒道，「她前後反覆這些動作好幾次，拍不滿意就重拍，踩著拍，站著拍，坐著拍，拿毛巾拍，喝水拍，從頭到尾不知道有沒有踩超過20下，拍到朋友20分鐘都做完換我了還在拍，沒汗就倒水壺的水，我本來想不關我的事，趕快做完20分去排跑步機，結果她要我先避開別用，因為她一直會拍到我，到時修圖不好修。」

聞言，原PO錯愕不已，但當下選擇妥協，怎料該女連拍好幾張都不滿意，於是她再度站上登山機，結果對方氣到狂碎念，說她很過分、沒道德，還威脅要拍限動公審她。

對此，網友紛紛怒回，「這種亡美可以讓大家多認識一下嗎」、「我滿好奇她是要公審妳什麼，最後站不住腳的人肯定是她啊」、「超多這種人好嗎？老娘曾經等槓鈴等到發火，乾脆跟她說，我來幫妳拍比較快！超傻眼的」、「現在所謂的網美跟蒼蠅一樣多」、「妳拿手機出來拍她，她就會緊張了」、「有同感，真的很討厭那種，只愛拍網美照不運動又佔器材的人」、「我最討厭坐在器材上滑手機跟不收槓片的」、「這種人真煩」。