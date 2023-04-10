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搭台鐵打翻手搖飲！花美男丟下女友「躲廁所滑手機」　一票人遭波及

▲年輕哥打翻飲料後，像是與自己無關一樣。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車廂地板一片狼藉。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前搭乘台鐵時，被打翻的飲料弄濕下半身，而始作俑者是一位年輕男生，事發後對方裝死不處理，連一句道歉都沒有，後來更丟下同行女伴，自己躲到廁所滑手機；當時現場不少旅客遭到波及，也有熱心大叔看不下去，上前幫忙清理。

苦主7日在「爆料公社」氣憤發文，「火車上這男的把飲料打翻，弄得地上都是，還潑到我下半身跟鞋子，害我都濕了，結果沒半句道歉的話，然後就看了看地板躲到廁所滑手機，完全沒要處理欸，路過的人一堆被你弄得鞋子都是，也不通知清潔人員。」

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眼看殘局無人收拾，有位大叔好心上前幫忙清理，這讓他不禁搖頭直呼，「真不知道你長這麼大怎麼有辦法那麼不負責任？前面那個女孩加油吧，妳男友還是朋友的，出事就只會躲在妳背後，什麼事都不做，什麼話都不說，然後靜靜地看著大家踩過去，自己還很怕踩到這樣，一直看地板有沒有流到妳那......。」

▲年輕哥打翻飲料後，像是與自己無關一樣。（圖／翻攝自爆料公社）

▲苦主氣憤表示，始作俑者還躲到廁所滑手機。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，網友們傻眼表示，「如果真的有心要處理，衛生紙不夠，大家都會幫忙的，一句對不起有那麼難嗎？這樣放著真的很不該」、「人帥真好，再廢都有女友」、「王子病無誤，身為男人，有點擔當也沒」、「真覺得夭壽骨」、「現在越來越多年輕人都不知道禮貌和公德心是什麼」、「帥哥都是可以被原諒的」、「人模人樣的怎麼那麼沒品」、「台男…長得蠻漂亮的耶」。

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關鍵字：

台鐵手搖飲爆料公社旅客

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