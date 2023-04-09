帶每任女友見家長　3天後就會分手！他有車房「40歲仍單身」原因曝





▲原PO每次帶每任女友回家，最後都是分手收場。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

一名40歲的男網友表示，有事業有車有房，異性緣也不錯，不過卻沒有一個長期陪伴在身邊的人，有女生想要進一步交往，都被他拒絕了，因為媽媽跟姊姊都是很愛挑剔，所以每任女友都被打槍，不過貼文曝光，不少網友卻反轟，「是你自己的問題，不要牽拖你媽你姊」。

男網友在臉書「匿名公社」發文，姊姊跟媽媽都是難搞的人，不想殘害女生，因此即使有女生主動示好，他都會搖頭。接著，他娓娓道來這20年的苦惱，初戀發生在15歲，之後交往的每任女友都會帶回家，但每次帶回家後，過3天女方就會提出分手，或是漸行漸遠，「問什麼原因也問不出來，只說去問你媽你姊吧」。

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直到25歲那年，與女同事聊到這件事，女同事因為好奇，假扮原PO的男友一起回家，想一探究竟。事後女同事告訴原PO，媽媽跟姊姊對她極盡羞辱，長相、身材、穿著、家室都羞辱一遍，飯後想幫忙洗碗，還被姊姊酸「連碗都洗不好妳在家是公主嗎？都沒在做事的嗎？妳怎麼還有臉跟我弟在一起？」

▲女同事主動洗碗，卻遭原PO姊姊很酸。（示意圖／記者李毓康攝）

聽完後原PO才恍然大悟，「真的沒有想到，我媽跟我姊竟然會是這種人，而且還是雙面人，難怪我以前交往的對象都...」，但他也不想跟家人攤牌，認為問了也不會有結果，之後也漸漸減少跟媽媽和姊姊的交集，「我不想殘害女生，老婆是娶回家一同打拼一同享福的，而不是被我媽及我姊毒害羞辱的，你們想問為什麼不搬出去住？我只能說家家有本難唸的經」。

貼文一出，掀起網友討論，「你可以假裝交男朋友，之後他們就會對你女友謝天謝地了」、「很好奇怎麼樣的顏值異性緣超好還單身」、「你帶個滿滿肌肉的男人回來就可以解決一切，認真的」。

其中，不少網友質疑是創作文，也指責原PO軟弱，「40歲還不能自主的話，確實你選擇不要害到其他人會比較好」、「事業有成，有房有車有存款，又不搬出來住，就媽寶啊，這麼廢材，我是女的也不想多說趕快跑了」、「你太軟弱了，你這樣的逃避個性，也保護不了另一半，你還是單身一輩子吧」。