　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帶每任女友見家長　3天後就會分手！他有車房「40歲仍單身」原因曝

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲原PO每次帶每任女友回家，最後都是分手收場。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

一名40歲的男網友表示，有事業有車有房，異性緣也不錯，不過卻沒有一個長期陪伴在身邊的人，有女生想要進一步交往，都被他拒絕了，因為媽媽跟姊姊都是很愛挑剔，所以每任女友都被打槍，不過貼文曝光，不少網友卻反轟，「是你自己的問題，不要牽拖你媽你姊」。

男網友在臉書「匿名公社」發文，姊姊跟媽媽都是難搞的人，不想殘害女生，因此即使有女生主動示好，他都會搖頭。接著，他娓娓道來這20年的苦惱，初戀發生在15歲，之後交往的每任女友都會帶回家，但每次帶回家後，過3天女方就會提出分手，或是漸行漸遠，「問什麼原因也問不出來，只說去問你媽你姊吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到25歲那年，與女同事聊到這件事，女同事因為好奇，假扮原PO的男友一起回家，想一探究竟。事後女同事告訴原PO，媽媽跟姊姊對她極盡羞辱，長相、身材、穿著、家室都羞辱一遍，飯後想幫忙洗碗，還被姊姊酸「連碗都洗不好妳在家是公主嗎？都沒在做事的嗎？妳怎麼還有臉跟我弟在一起？」

▲▼做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生,廚房。（圖／記者李毓康攝）

▲女同事主動洗碗，卻遭原PO姊姊很酸。（示意圖／記者李毓康攝）

聽完後原PO才恍然大悟，「真的沒有想到，我媽跟我姊竟然會是這種人，而且還是雙面人，難怪我以前交往的對象都...」，但他也不想跟家人攤牌，認為問了也不會有結果，之後也漸漸減少跟媽媽和姊姊的交集，「我不想殘害女生，老婆是娶回家一同打拼一同享福的，而不是被我媽及我姊毒害羞辱的，你們想問為什麼不搬出去住？我只能說家家有本難唸的經」。

貼文一出，掀起網友討論，「你可以假裝交男朋友，之後他們就會對你女友謝天謝地了」、「很好奇怎麼樣的顏值異性緣超好還單身」、「你帶個滿滿肌肉的男人回來就可以解決一切，認真的」。

其中，不少網友質疑是創作文，也指責原PO軟弱，「40歲還不能自主的話，確實你選擇不要害到其他人會比較好」、「事業有成，有房有車有存款，又不搬出來住，就媽寶啊，這麼廢材，我是女的也不想多說趕快跑了」、「你太軟弱了，你這樣的逃避個性，也保護不了另一半，你還是單身一輩子吧」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本！　網友驚：題材好猛
采子唱一半哽咽落淚！　親揭「駭人傷疤內幕」
快訊／采子2度鞠躬道歉！　自責劈腿邱鋒澤
「我要搶你的方向盤」　下秒衝出國道釀1死4傷！莽男慘了
日本車站同時爆2命案！　18歲少女遭砍死、男子落軌亡
射殺囝仔昌外甥　28歲男狠樣曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

帶每任女友見家長　3天後就會分手！他有車房「40歲仍單身」原因曝

鳳梨銷日「產銷履歷貼紙」逐粒貼　農業專家批：徒增成本的蠢政策

男友被說普！高中妹「1句話霸氣護愛」超甜　她聽到姨母笑

獨／花蓮客運墜橋奪命！超速30公里　公總開鍘「罰9萬扣牌3個月」

「形同休市」本周蛋價不變！　蛋農曝：產地價早就飆到62元

限時33折！6千嗨住五星飯店「三麗鷗房」　KT、美樂蒂等8主題任選

快訊／13：19發生規模4.6地震　最大震度2級

快訊／13:19地震　台北有感

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

帶每任女友見家長　3天後就會分手！他有車房「40歲仍單身」原因曝

鳳梨銷日「產銷履歷貼紙」逐粒貼　農業專家批：徒增成本的蠢政策

男友被說普！高中妹「1句話霸氣護愛」超甜　她聽到姨母笑

獨／花蓮客運墜橋奪命！超速30公里　公總開鍘「罰9萬扣牌3個月」

「形同休市」本周蛋價不變！　蛋農曝：產地價早就飆到62元

限時33折！6千嗨住五星飯店「三麗鷗房」　KT、美樂蒂等8主題任選

快訊／13：19發生規模4.6地震　最大震度2級

快訊／13:19地震　台北有感

3條奢華遊輪路線！全球最大海上日式浴場泡湯看海　到歐洲看極光

王世堅參選到底　何志偉辦親子泡泡趴：我是信賴的

遊客直擊「白虎吃孔雀」　動物園：散養1000多隻，加強防止往猛獸區跑

目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

寫書法跟妖怪喬事！曾敬驊靠「高中手寫情書」練出絹秀字

采子唱一半突哽咽落淚！　被爆自殘親揭「駭人傷疤內幕」

獨／「小班」涉毒！高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

老婦剛過世！英國醫護竟私吞遺產　「鈔票塞口袋」醜態全被拍

柯文哲抵達紐約機場　支持者接機狂喊：「柯總統」比想像年輕

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

梅雨何時來　最新預測出爐

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

網友票選　林口高中獲新北「最美高校制服」第一名

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

妹子自豪刮腋毛！被男友「回1句話」驚呆

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

明晨爆冷剩13度！下周末又變天

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

不給換錢！客拿3瓶飲料「3000元分3次結帳」店員超火

普發6千領兩次！他見「入帳被扣掉」氣炸

更多熱門

相關新聞

男友被說普！高中妹「1句話霸氣護愛」

男友被說普！高中妹「1句話霸氣護愛」

當自己的另一半被說是「普男」，要怎麼回應？一名女網友發文表示，日前用餐遇到一對情侶，男方去點餐時，女方的朋友就趁機說男生很普通，結果女生馬上展現高EQ回了一句話，讓她聽了不自覺「姨母笑」。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

男人心中默默說NO的地雷女TOP 5

男人心中默默說NO的地雷女TOP 5

曖昧男不會切牛排「媽媽會切好」　她嚇喊掰

曖昧男不會切牛排「媽媽會切好」　她嚇喊掰

戀愛就眼瞎！總是愛錯人3大星座女

戀愛就眼瞎！總是愛錯人3大星座女

「完美女友」住處太衝擊！乾淨形象全毀了

「完美女友」住處太衝擊！乾淨形象全毀了

關鍵字：

交往戀愛匿名公社婆婆小姑

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面