甜蜜金鑽好滋味　南北市長共推山上當令鳳梨

▲新北市長侯友宜及臺南市長黃偉哲特別出席記者會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺南市政府及山上區農會於13日至新北市板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，為新北市民朋友帶來臺南當季的新鮮鳳梨及鳳梨乾、鳳梨酥等農特產品，新北市長侯友宜及臺南市長黃偉哲也特別出席記者會，共同推廣來自臺南的好滋味。

4月至5月為臺南市山上區鳳梨產季，臺南市政府及山上區農會特別於產季期間為新北市民帶來最新鮮的臺農16號甜蜜蜜鳳梨及臺農17號金鑽鳳梨，臺農16號甜蜜蜜鳳梨特色為果肉顏色較白、果肉細緻、香甜多汁，高甜度中帶些微酸與蜜香，並且富含鉀、維生素A、維生素B1及維生素B6等營養素。

臺農17號金鑽鳳梨色澤金黃、甜酸比優良，鳳梨香氣濃郁，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，兩種都是兼具美味與營養的水果聖品，其中山上區種植臺農16號甜蜜蜜鳳梨面積超過8成，為著名甜蜜蜜鳳梨產地。

▲臺南市政府及山上區農會於13日至新北市板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」。

展售會山上區農會攤位購買鳳梨即可享優惠價2顆150元（原價100元／顆），無法參與展售會的市民朋友也別擔心，產季期間山上區農會皆開放電話訂購各項鳳梨農特產品，鳳梨鮮果（臺農16號甜蜜蜜鳳梨及臺農17號金鑽鳳梨）：每箱250元（2入／5斤）、300元（3入／10斤）、600元（6入／20斤），鳳梨酥：400元（10入／盒），鳳梨乾：90元（100克），愛鳳醬：135元（650克），此外板農活力超市內亦有販售新鮮山上鳳梨。

臺南市長黃偉哲表示，臺南鳳梨目前正對時，不論鮮果或加工都好吃，歡迎大家來多多購買嚐鮮，體驗「甜蜜蜜」的幸福滋味。山上區農會總幹事許弘霖表示，非常感謝新北市、板橋、樹林、深坑、新店、三峽、新莊、土城、汐止、石門及瑞芳等新北市各區農會踴躍訂購山上鳳梨，相挺在地鳳梨農，也感謝板橋區農會提供場地辦理展售活動，讓北部地區消費者都能品嘗到當季鮮甜美味的山上鳳梨及加工品。

新北市長侯友宜表示，新北市政府秉持新北市做大事，推動「農業健康市／式」的理念，積極媒合新北市與外縣市農會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、果菜市場等通路，協助全台銷售農特產品，加深產地與消費地連結，今年新北市已經協助全台銷售超過2900噸鳳梨，未來新北也將利用多元通路以及強大消費力推動各項農特產品銷售，歡迎臺南所有農會帶好的農產品來我們新北市展售，搭配臺南市政府積極推廣農產、觀光，共同建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。