鳳梨銷日「產銷履歷貼紙」逐粒貼　農業專家批：徒增成本的蠢政策

▲農委會推動鳳梨銷日「產銷履歷貼紙」逐粒貼獎勵政策。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

中國對台灣鳳梨發出禁令，農委會轉銷日本市場，農業專家「Linbay好油」林裕紘昨（9日）在臉書批評，日本並沒有要求，但農委會卻強推鳳梨「產銷履歷貼紙」逐粒貼政策，有別於以往只貼在外箱，導致出口成本增加、影響購買意願，外銷量大幅下降，痛批此政策「政治大於專業的考量，長官爽就好」。農委會則急忙澄清，獎勵性質，並未強迫。

林裕紘指出，農委會從去年12月就開始宣導要推行「產銷履歷貼紙」逐粒貼政策，但參與座談的包裝場、出口商等業者，都持反對意見，因要額外安排人力貼貼紙、加上貼紙印製成本，1箱鳳梨如果以平均7顆來看，成本要增加4.9-5.6元以上。但業者的聲音完全被忽視，「做這種事就很明顯的是政治大於專業的考量，長官爽就好」。

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林裕紘還說，水果是快銷品，很少消費者願意購買生產日期較久的水果，萬一遇到延航等因素，就算鳳梨品質是沒問題的，但消費者若透過產銷履歷系統一查，發現是20天前採收的水果，恐影響購買意願。

林裕紘進一步指出，他請日本友人幫忙拍照，發現農委會比我們業者想的還智障，不止消費者可以藉由QR code查到生產日期，還自作主張加了一個保存期限，從果標的QR code掃描，可清楚看到鳳梨的保存期限是10天，生產日期是3月27日，經過海運、通關、分銷，4月8日在日本超市販售，其實不算慢，但問題是已經過超過保存期限，「可以蠢成這樣，真的是脫離一般人思考的極限了」，這也是為什麼今年3月迄今，外銷鳳梨的數量會從去年同期的9246公噸下降到今年的6745公噸。

對此，農委會發出4點聲明，本項措施為獎勵措施，非出口限制措施，倘無黏貼產銷履歷標籤仍可外銷並無任何影響，但配合逐粒貼產銷履歷者，可領取每公斤5元的補助，只貼外箱者每公斤補助2元；各國農產品外銷皆有自己農產品的追溯系統（如紐西蘭奇異果），有助提升國產鳳梨國際能見度並確保出貨品質；產銷履歷系統上的保存期限欄位為非必填項目，可依據其通路需求自行選擇是否填列及資訊顯示。