想與另一半加溫！增進情侶甜蜜小撇步　一起野餐浪漫出遊「趣」

▲揪另一半一起野餐或小旅行為彼此感情增溫。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／台北報導

跟著春天的腳步，心情也美好了起來。是不是很想和心愛的男朋友、女朋友來一場浪漫小約會呢？但其實想要有一場完美的甜蜜之旅，可是要做好許多事前安排和計畫的，有哪些要注意的小地方呢，一起來看看吧。

一、美食踩點計畫

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很多人旅遊的一大重點，就是要好好享受一下當地特有的名產和美食。隨著現在網路的發達，出發前可以先好好做下功課，看看有哪些必訪的店，以及串聯起想去的店之後，在路程上的安排和動線。先做好完整規劃可以在旅行過程中更加順暢，才不會因為到了當地人生地不熟而亂了方向。

▲帶著準備好的美食和另一半一起野餐，感受像熱戀時的悸動。（示意圖／取自免費圖庫Uusplash）

二、住宿規劃

現在住宿形式多元，除了傳統的住飯店、民宿以外，露營帳篷和露營車也漸成為當前流行。但因為每個人個性不同，習慣也一定有所差異，因此可別自己默默決定，和另一半先好好討論看看。

▲露營是不少現代人喜愛的休閒選擇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、防曬防蚊與隨身藥品

長途旅行有些人可能會有暈車問題，或者是平常就有一些固定的常備用藥，出遊前別忘再次檢查是否帶齊。另外在戶外空間也不免會有蚊蟲攻擊，像是防蚊液、還有防曬用品、藥膏等也不能忽略，以防不時之需。

四、一起完成所訂目標與任務

和另一半不妨可以訂一個有趣的目標一起完成，不僅有意義還可以增進彼此感情。像是去當志工、淨灘，或是參加「2023 ETtoday好朋友春日趴」因應422世界地球日，發起的「愛地球123」行動，能共同守護家園做環保，還有機會可以得到好禮。

行動一：鼓勵大家以步行來取代排碳量高的交通工具，於4月份活動時間內，任一天單日步數達22,000步，當天至活動現場出示手機記步圖及新聞雲APP，前100名即可兌領乙份環保餐具。

行動二：為提升大家的環保知識，參加環保相關議題測驗，分數達80分以上，將畫面截圖留存，活動日當天出示給工作人員，並憑新聞雲APP，即可完成通關。活動結束後還可以參加抽獎（ETtoday環保限定好禮：環保餐具、環保無針釘書機、環保提袋）。

行動三：活動日當天前往會場的「地球行動總部」拍照打卡，響應環保宣誓、一同加入「春日部防衛隊」。

五、地點選擇

想要去哪玩這可是兩個人出發前，必須慎重好好討論的。因著假期長短不同，可以規劃前往的地方也會隨之調整。如果時間比較充裕可以來個三天兩夜小旅行，即便不出國，也可以將台灣分為北、中、南、東；或是根據期待主題不一樣，來安排像是溫泉之旅、賞花之旅等。如果假期比較短，想輕鬆的踏踏青，感受一下春日的舒適與愜意，不妨可以揪親愛的另一半一起參加「2023 ETtoday好朋友春日趴」，這次活動將於 4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場，活動地點位於建國玉市旁，距離捷運忠孝復興站步行僅需要8分鐘即可抵達，現場有好玩有趣的市集攤位外，還有手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、寵物市集等，當天更邀請到多組人氣歌手帶來精采的演出和表演，絕對可以和心愛的他(她)一起享受甜滋滋的浪漫約會。

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

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■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

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▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）