野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

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春暖花開的好天氣就是要野餐啊，不然要幹嘛！假日揪好朋友一起去野餐，躺在草皮上享受陽光的擁抱，療癒又放鬆，「2023 ETtoday好朋友春日趴」將於4／22（六）登場，揪朋友之餘，也要準備好野餐的「傢私」，才能打造一場最完美的野餐聚會，只要準備好「5大物品」，即使你是野餐新手，也能第一次野餐就上手！

▲「2023 ETtoday好朋友春日趴」將於4／22（六）在臺灣當代文化實驗場 C-LAB登場。（圖／ETtoday）



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1.夠「大」的野餐墊

首先最不可或缺的就是野餐墊了！而且要是夠「大」的野餐墊，這樣才能舒服自在的野餐，布料建議選擇有厚度、有彈性的野餐墊，這樣可以避免感受到刺刺的草地，也可以長時間在上面臥躺，另外，防水材質也很重要，能防水的比較能避免地上的濕氣，加上可能會發生飲料打翻等等意外，因此，選擇對的野餐墊，整個野餐就成功了一半！

2.好攜帶的野餐食物

「野餐食物」就是要拍起來漂亮、吃起來方便，而且要可以久放，容易變質的食物，像是生魚片、奶製品等食物就不適合，野餐食物建議三明治、沙拉、水果、麵包、甜甜圈、餅乾、小蛋糕等等輕食和零食，人多的話pizza也是不錯選擇，若是人少的話，超商就是最方便的神隊友！

▲野餐食物建議三明治、沙拉、水果、麵包、甜甜圈、餅乾、小蛋糕等等好攜帶食物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



3.有保溫保冷效果的野餐籃

由於野餐時間長，用有保溫保冷效果的野餐籃，可以延長食物的保鮮性，雖然現在大家比較喜歡用藤製的野餐籃，認為拍照起來比較美，也比較有氣氛，但建議還是要有一個具有保溫保冷效果的野餐籃，比較實際！

4. 足夠的清潔用品

想要有一場優雅的野餐，一定要把足夠的清潔用品，像是衛生紙、濕紙巾、酒精等等，不論是吃完東西要擦手、打翻食物飲料要救援，還是要拍出美美的野餐照，都需要這些清潔用品，沒用到時不知道，最怕需要時找不到，所以寧願多帶也不要少帶。

▲野餐時長時間待在戶外，清潔用品和防蚊用品皆不可少。（圖／記者許權毅攝）



5. 防曬、防蚊用品

野餐的地點大多是在草皮、河堤，如果你是蚊子的頭號目標，就絕對一定要帶防蚊用品，隨時噴補擦藥，不然會被叮咬到懷疑人生，另外，想接近大自然又不想曬黑的話，陽傘、帽子、防曬乳等防曬物品也都不能少。

準備好這5大物品，揪朋友、帶毛小孩來參加4／22（六）於「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場的「2023 ETtoday好朋友春日趴」，當天有超大咖人氣歌手輪番上陣，玩嗨了叫嗨了補充水分更是不能少，「Coway行動水車」把家中最好的濾淨飲水搬到春日趴，Coway擁有美國WQA全機認證，符合SGS擁有美國WQA全機認證，以及符合SGS 67項最高規生飲水檢驗標準，更有韓國18位品水師嚴格把關水質口感，讓大家喝到的每一口水，都是純淨新鮮、甘甜順口，當天大小朋友們可以自備容器到水車無限取水，也可以為家中萌寵提供乾淨飲水，現場完成活動步驟，還可獲得「Coway運動矽膠隨飲杯」1個，另外，可以與現場浮誇的打卡行動車拍出浮誇美照，還有機會得到文青環保小禮，千萬不要錯過！

▲「Coway行動水車」把家中最好的濾淨飲水搬到春日趴。（圖／Coway提供）







▲春日趴現場完成活動步驟，可獲得「Coway運動矽膠隨飲杯」1個。（圖／Coway提供）



2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



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