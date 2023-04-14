最文青的野餐派對！好朋友春日趴攜手「小高潮色計事務所」給你滿滿春日高潮

▲「2023 ETtoday好朋友春日趴」於下週六4/22登場，號召多個人氣文創攤位，當天揪好友一起來chill。（圖／記者周宸亘攝）



記者張惠媛／台北報導

春暖花開的四月，又到了野餐派對盛行的時候！各種風格野餐派對紛紛出籠，吸引不少熱愛戶外活動的凹豆咖一起出門走春，喜歡野餐的你千萬別錯過今年度最文青的野餐派對「2023 ETtoday好朋友春日趴」，攜手文青界浪蕩份子「小高潮色計事務所」，以鮮明的手繪線條與鮮豔搶眼的色彩，畫出動物老朋友們的相聚時光，並融入地球日、音樂、市集、寵物、DIY手作、PODCAST等活動內容，給你滿滿的春日高潮！

「2023 ETtoday好朋友春日趴」於下週六4/22在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」盛大登場，除了邀請多組人氣歌手high唱，還有12個人氣爆棚的文創品牌於現場擺攤，如「喫茶こぐまや cafe little bear」、「木直 牛勿」、「彼加habit+」⋯⋯等，有吃有逛又好玩，趣味相投的你各位文青們，當然不能錯過一次蒐藏多個人氣文創品牌的大好機會。

活動現場共有最佳拍檔打卡區、合作無間手作區、海誓山盟寵物區、同甘共苦咖啡區、趣味相投市集區、不塑之客減碳區，現場更充滿繽紛的小高潮主視覺，讓你跟你的野餐小夥伴一起拍出最chill的春日野餐美照。

▲2023 好朋友春日趴主舞台位於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 西草坪，鄰近仁愛路上的南入口。（圖／活動小組）



「2023 ETtoday好朋友春日趴」活動當天適逢4/22世界地球日，號召大家一起加入「春日部防衛隊」，發起「愛地球123」行動。

行動一：鼓勵大家以步行來取代排碳量高的交通工具，於4月份活動時間內，任一天單日步數達22,000步，當天至活動現場出示手機記步圖及新聞雲APP，前100名即可兌領乙份環保餐具。

行動二：為提升大家的環保知識，參加環保相關議題測驗，分數達80分以上，將畫面截圖留存，於活動日當天出示給工作人員，並憑新聞雲APP，即可完成通關。活動結束後還可以參加抽獎（ETtoday環保限定好禮：環保餐具、環保無針釘書機、環保提袋）。

行動三：活動日當天前往會場的「地球行動總部」拍照打卡，響應環保宣誓、一同加入「春日部防衛隊」。

小春日和，花草馥郁，為世界注入滿滿生命力，週末別老悶在家裡，快揪好朋友、帶上毛小孩一起到戶外走走，曬曬太陽、滾滾草皮，跟小高潮色計事務所一起愛地球，迎接春日高潮。

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）



2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

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