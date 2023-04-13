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9天兩度尾隨美女高中生潑精　DNA比對確認！淫保全這下慘了

▲桃園市桃園區最近出現潑精怪客，引發家長擔心，桃園警方加強巡邏。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園市桃園區最近出現潑精怪客，引發家長擔心，桃園警方加強巡邏。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女高中生兩度被陌生男子尾隨，並潑灑不明白色液體，女學生回家後發現書包有不明液體，家人發現後直覺是精液氣得報警提告；桃園警方調閱監視器鎖定涉案男子，經循線查獲是擔任保全的趙姓男子涉案，但趙男卻堅詞否認，警方將不明液體送驗，經過比對DNA確認是趙男所有，趙男才俯首認罪，警方依性騷擾法、公然侮辱等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

據指出，這名受害女高中生於3月27日放學時，途經桃園區中正路與南平路附近，1名男子突然自後朝其書包潑灑不明液體，犯案後隨即逃逸無蹤，女高中生當下只覺得味道怪怪的，沒有多想。未料，4月5日女高中生又被同一名男子尾隨潑灑不明液體，女學生當下沒發現，經過路人提醒才驚覺，事後由家長陪同向桃園警方報案，警方採集證物送往刑事局化驗。

桃園警方隨後調閱沿途監視器，傳喚涉案的61歲趙姓男子到案，目前擔任保全工作的趙男辯稱「不是我幹的」，但經過刑事局比對DNA，精液確實是趙男所有，趙男才俯首認罪，警方訊後性騷擾法、毀損與公然侮辱等罪嫌將趙男函送桃檢偵辦。

桃園警方強調，已在事發路段加強巡邏，避免類似案件再度發生。但亦有家長質疑，涉案男子兩度對同名女高中生犯案，懷疑受害者可能不只一人，也希望警方能加強查緝，避免歹徒再度伺機犯案。

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