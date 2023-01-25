男砸碎玻璃偷零錢筒！警追血跡逮人　300元的代價是7個月牢飯

▲男子入侵民宅偷存錢筒，卻因此遭判刑。（示意圖／pakutaso）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗陳姓男子2019年3月13日下午偷偷前往阿正（化名）住處，以小型木椅砸毀住宅大門玻璃，進到房間中竊取梳妝台上零錢筒，從中獲得300元現金，但因牆壁上留有他的血跡，遭警方循線逮捕。苗栗地院審理後，依犯毀越門扇侵入住宅竊盜罪，判處陳男有期徒刑7月。

陳男2019年3月13日下午前往阿正住宅偷東西，但他因車禍受傷，導致手腳行動不便，無法輕易翻閱阿正家的圍牆，於是在住宅圍牆牆面上架設傾斜木板，並利用該木板作為立足點，以此方式翻過圍牆，並以現場的小型木椅砸毀大門玻璃，進入阿正家中，拿走梳妝台上的零錢筒。

然而，陳男在清除住宅圍牆上方設置的碎玻璃時，遭碎玻璃割傷出血，又在大門門框、大門旁牆壁留下自己的血跡。警方採集血跡送驗後，發現與陳男DNA相符，於是循線將他逮捕歸案。

法官認為，陳男不以正當途徑獲取財物，竟毀壞門扇牆垣，侵入他人住處竊取財物，足見其欠缺尊重他人財產權的觀念，且造成秩序動盪，犯案後未將阿正財物歸還，亦未與阿正達成和解，因此依犯毀越門扇侵入住宅竊盜罪，判處陳男有期徒刑7月，全案還可上訴。