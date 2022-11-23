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桶屍案蛇蠍女收押理由曝　攪拌器、水桶等犯罪工具...全是她買的

▲▼台中桶屍案女嫌昨晚遭到收押，跟死者身份確定是一大原因。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中桶屍案女嫌昨晚遭到收押，跟死者身份確定是一大原因。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一處工廠10月26日驚傳一起駭人聽聞的桶屍案，一個橘色桶子中發現一具男屍，而且遭水泥封屍，檢警偵訊承租廠房的蔡姓女子後，認為她涉有重嫌，將她改列被告，但諭知請回，但死者身分過確認是失蹤3年多的陳姓男子，且陳與蔡女曾是情侶關係，兩人間還有債務糾紛，而案發現場的所有作案工具，全是蔡女所買，涉嫌重大加上有串供之虞，因此遭到收押。

▲▼台中桶屍案女嫌昨晚遭到收押，跟死者身份確定是一大原因。（圖／ETtoday資料照）

台中市神岡一處工廠內被發現有名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，台中豐原警方立即前往逮捕廠房承租人蔡姓女子，蔡女當下非常淡定，由於死者身份不明，加上蔡女堅不吐實，檢方雖列為被告，但諭知請回，限制出境、出海。

死者身份日前已經確定，是失蹤3年多的陳姓男子，而陳男和蔡女曾是男女朋友，加上有證人表示，蔡女承租時廠房是空盪盪的，如今包括裝屍的水桶、水泥攪拌器等做案工具，全是蔡女一一購買，這更加深的蔡女涉案程度，而且殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，擔心蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，昨天經向法院聲請羈押禁見獲准。

警方認為，被封屍3年8個月的死者身分終於查明，加上蔡女被法院收押，對專案小組是一大鼓舞，未來將持續緝捕共犯到案，至於蔡女被聲押的罪名，除了涉嫌殺人、遺棄屍體之外，還有竊盜、偽造私文書及詐欺得利未遂等罪，這三罪顯示蔡女和死者間確有糾紛，至於是否為蔡女行兇動機，則有待檢警進一步調查。

蔡女是金錢豹旗下一家理容KTV小姐，至少待過2家不同公司，店裡花名叫「佳佳」，外表清純，脾氣不太好，擅長作菜，常帶酒客回家煮飯一起吃，拉近和客人距離，也抓住客人的胃，更能營造幸福氛圍，這點不但老司機愛吃這味，連公司裡其他酒店小姐也覺得實在是高招，蔡女被檢方請回後，恢復去酒店上班沒幾天，就被公司要求不要來了。

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