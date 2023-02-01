兒子驗DNA「不是自己種」　人妻被疑跟小王上床！真相曝光

▲英國一對夫妻去年10月喜迎麟兒，不過明明是自己的種，事後驗DNA卻顯示沒有血緣關係。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

英國一對夫妻去年10月喜迎麟兒，不過明明是自己的種，事後驗DNA卻顯示沒有血緣關係，讓醫師一度懷疑女方出軌，女子氣得要求重驗，沒想到結果超打臉。

根據《太陽報》報導，26歲的嘉莉（Carrie Zivkovic）與27歲老公路易斯（Louis）婚後育有1女，並在去年10月喜迎兒子誕生，由於擔心孩子可能貧血，於是院方在孩子出生時進行抽血檢查，卻沒想到事後竟驗出DNA不吻合狀況。

嘉莉透露，當時被安排在一個小房間，就覺得不太對勁，隨後醫師詢問她，「我想確認妳有沒有和別人上床，因為DNA結果表明路易斯可能不是孩子的父親」，面對突然被懷疑出軌對感情不忠的嘉莉，聽到時感到十分震驚，並強力反駁，「我說我沒有，但我對他們的做法很不滿意」，接著醫師解釋，路易斯與兒子的血型不匹配，讓嘉莉氣得堅持要重新驗DNA。

最後顯示路易斯具有罕見基因，以致於結果出現錯誤，最後證明男嬰的親生父親是路易斯。對此，牛津大學醫院事後向嘉莉道歉，坦言見過這麼多病例，這樣的情形還是頭一遭。



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