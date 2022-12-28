白衣男「哈一根」壯膽後隨手丟…砸完店隱身4年　警靠菸蒂找上門

▲楊男因故砸爛一間咖哩店，原以為逍遙法外4年後，因隨手丟在地的一根菸蒂仍遭警方揪出。（示意圖／Unsplash）

記者蔡怡萍／台中報導

台中鬧區一間咖哩餐廳在2018年4月間，遭2名不明男子持棒狀物狠砸，玻璃大門碎裂一片狼藉，但卻遲遲無法掌握犯嫌身分，4年後靠著在現場撿拾到的一根菸蒂，比對出為一名楊姓男子的DNA，法院審後依犯毀損他人物品罪，判他有期徒刑3月，可易科罰金。

根據判決，2018年4月8日晚餐時間，台中市區一間賣咖哩的餐廳，遭人以工具敲砸大門口玻璃，使玻璃破裂不堪使用，2名犯嫌下手後逃逸無蹤，老闆隨後發現並連忙報警，但現場無留下任何跡證，老闆也不知道曾與誰結怨，警方只在附近地面勘查到一根疑似歹徒留下的菸蒂。

警方將菸蒂上的DNA留存後，今年4月13日比對出一名楊姓男子DNA與之相符，楊男到案後否認犯行，供稱該菸蒂上雖然有他的DNA，但整條路上怎麼可能只有他的菸蒂，又怎能單憑這根就認定是他做的，且已是4年前的事情，他表示不能接受。

但當時附近巷弄內的監視器錄到，一名白上衣男在機車上抽菸，並隨手將菸蒂丟在路上，接著就與另名黑衣男走向咖哩店，5分鐘後店面的監視器畫面就錄到，白衣男與黑色男共同朝咖哩店狠砸。

而事發後1個小時，警方即在附近進行採證，詳查監視器畫面後，這1個小時內並沒有其他白衣男也剛好在現場丟棄菸蒂，於是認為DNA的主人楊男就是當天砸店的白衣男。

台中地院審後，認為楊男手段態度惡劣，始終否認犯行，至今未與餐廳老闆達成和解，依共同犯毀損他人物品罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，全案可上訴。