旁系血親DNA比對無名屍　他終於找到失蹤13年胞弟...已成白骨

▲桃園市政府警察局刑事鑑識中心首次與法務部法醫研究所合作，透過採集旁系血親DNA比對無名屍資料庫。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局刑事鑑識中心首次與法務部法醫研究所合作，透過採集旁系血親DNA比對無名屍資料庫，趕在農曆年前，為苦尋多年心情煎熬的哥哥，最後終於成功找到了其失蹤13年已成白骨的胞弟，了結了一樁心願。

▲▼經過「DNA暨化學鑑識實驗室」進行鑑驗和比對鑑定，終於找到失蹤長達13年的胞弟大體。（圖／蘆竹警分局提供）

2009年2月一位男子因為工作不順，長期情緒低落，因而在簡單告知家人之後，便獨自離家，而這一走就是13年。對於家屬來說，13年來男子音訊全無，每一次家門的門鈴響起，都是一次期待與煎熬。

桃園市政府警察局相當重視失蹤人口協尋工作，並積極執行「失蹤人口身分確認執行計畫」專案，轄下蘆竹分局在去年2月6日派員前往關心轄內這位多年前報案協尋失蹤弟弟的民眾時，鼓勵他接受DNA採集，以比對無名屍身分。這名哥哥同意後，其DNA檢體也隨即送往了警察局「DNA暨化學鑑識實驗室」進行鑑驗，並與法務部法醫研究所無名屍資料庫DNA比對鑑定，最後終於比對成功找到了其失蹤長達13年的胞弟，卻已成白骨。

「DNA暨化學鑑識實驗室」甫於去年10月份成立後，即於次月與法務部法醫研究所簽訂合作，以加強失蹤人口協尋工作，桃園市政府警察局除了持續加強失蹤人口協尋工作之外，也希望民眾能多加利用「DNA暨化學鑑識實驗室」，若有任何問題，可隨時向就近警察機關諮詢。