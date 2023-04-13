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初試啼聲摘銀牌　嘉藥粧品師生抱回10大獎

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，共獲4銀2銅4優勝，計10獎項佳績，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，共獲4銀2銅4優勝，計10獎項佳績，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，與來自世界各地超過300名專業好手同台競技，一舉囊括包含「旗袍整體造型」、「創意美甲」、「華麗紙圖創作」及「流動藝術畫」等類組，共獲4銀2銅4優勝，計10獎項佳績，成績相當亮眼。

二年級的王書卉同學初次參加國際比賽就摘下銀牌，更是激勵人心。獲得旗袍整體造型組銀牌的王書卉說，這次挑戰復古風的髮妝現場梳髮及彩粧，對她來說是專業技巧大考驗，她特別感謝指導老師林美惠的細心指導及鼓勵，賽前傳授非常多競賽經驗，也不斷帶領著她加強技術，而能在大二就能拿到銀牌獎盃，讓對她來說意義重大，不只對未來比賽更有信心，更強化她在粧品專業上精益求精的信念，要一步一腳印的累積實力。

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▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，共獲4銀2銅4優勝，計10獎項佳績，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該系林美惠老師表示，平時就鼓勵學生藉由參加競賽累積經驗，透過觀摩其他參賽者作品增進自己的能量。此次參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，除了指導學生鍛鍊美感素養、多元素材運用，也激勵學生突破以往的框架，發揮更多創意及靈感，終於獲得旗袍整體造型組-銀牌、創意美甲組-銀牌、銅牌及優勝獎、華麗紙圖創作組-銀牌與優勝獎，以及流動藝術畫銀牌、銅牌及優勝獎等，共10獎項的好成績。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系師生參加「2023 FH NACA楓華國際盃美學藝術競技大賽」，共獲4銀2銅4優勝，計10獎項佳績，成績相當亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥粧品系主任梁家華表示，美容美粧產業賽事提供優秀選手一展長才絕佳時機，為幫助同學建立自信心，學校粧品系除了擁有充沛的學習資源外，專業教師團隊在培訓學生參賽上更是不遺餘力，期望每個同學在畢業前都能完備知識及美學眼界，快速接軌職場，成為有競爭力的美粧專業人員。

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