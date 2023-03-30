　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥師夯、消防師火紅　嘉藥申請入學獲青睞錄取率僅11.7％

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％，競爭可以說是相當激烈，通過第一階段篩選共有2580人，近年來技術導向的技職大學受到高中生青睞，嘉藥更在此次的申請入學名列前茅。

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉藥今年申請入學有13個學系，預計招收473人，第一階段報名即吸引4030人，超過招生名額將近10倍。稱霸全國的藥學系共1043人報名搶攻僅有的200個名額，競爭依然激烈；熱門國考證照的保營系及消防系也不遑多讓，報名人數也都超過數倍。原本就是熱門公職選項的消防員，再加上近期台積電高薪挖角消防員的新聞效應，讓嘉藥消防系在此波競爭中異軍突起，預計招收30名額就吸引超過百位同學報名。由此可見嘉藥在培育國考證照有相當的口碑。

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥培育國家級考試及專業人才成效有目共睹，除了以高於全國兩倍的藥師國考錄取率穩居「藥師搖籃」外，2022年專技營養師，嘉藥保健營養系就有10位畢業生上榜，其中陳秀桃及何承芳囊括榜眼及探花，同年的全國消防設備師榜首也在嘉藥，還有7位在校生考取消防設備師士，一般消防警察人員國家考試考也有2位校友考上，嘉藥社工系創系以來培育超過百位社工師，也在3月15日與台南市社會局簽訂產學合作案，為學生的實習就業提供優質選擇，可見嘉藥在國考及專業人才培育有成，學生也獲得優渥的就業保證。

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長李孫榮指出，嘉藥創校至今57年，12萬名校友遍及全國各產業，全球在少子女化現象及疫情衝擊下，各大學招生普遍受到影響，但嘉藥在全校教職員工生及教學與行政多方努力下，學生人數仍穩居南部科大前四強。面對未來的挑戰，嘉藥將持續投入更多且創新之教學資源，打造更活潑多元的教育學習環境，再創高峰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
人生停格7年！　陸元琪罕曝「離開袁惟仁」後真實狀態
肝臟過勞4跡象！　醫：粉刺變多「別以為回春了」
雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」
AV男武器太大！激戰1小時「差點撞死人」　女優還原真相
快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股「撈數千萬」　姊進北檢比YA
發現「木殼船」！疑載14偷渡客翻覆　關鍵證據曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「年輕人連婚都結不了」揭催生政策20年失靈真相：日本如何補救？

雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」

藥師夯、消防師火紅　嘉藥申請入學獲青睞錄取率僅11.7％

員工生孩「月領1.5萬」！鴻海0到6歲公司養滿三年　3寶媽想繼續生

連老天爺都拆不散！4生肖搭配成完美組合　愛上就牽手一輩子

六福村被轟「殺狒滅口」喊告獵人　隔一天改口回9字尷尬笑了

男友床上幫愛撫　妹子下面「狂飄蒜味」尷尬！最美博士解答了

女病患天天喝豆漿「慘得乳癌」！營養師曝關鍵原因：與這器官有關

狒狒枉死挨轟！六福村暫閉非洲部落　若閉園逾30天「1情況」恐挨罰

放連假「超強2驚喜曝光」　上班族嗨了：錢要入帳了

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

遠傳讓學校冷氣變聰明、舒適又省電　廚佛驚呆：生錯時代了啦！

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

「年輕人連婚都結不了」揭催生政策20年失靈真相：日本如何補救？

雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」

藥師夯、消防師火紅　嘉藥申請入學獲青睞錄取率僅11.7％

員工生孩「月領1.5萬」！鴻海0到6歲公司養滿三年　3寶媽想繼續生

連老天爺都拆不散！4生肖搭配成完美組合　愛上就牽手一輩子

六福村被轟「殺狒滅口」喊告獵人　隔一天改口回9字尷尬笑了

男友床上幫愛撫　妹子下面「狂飄蒜味」尷尬！最美博士解答了

女病患天天喝豆漿「慘得乳癌」！營養師曝關鍵原因：與這器官有關

狒狒枉死挨轟！六福村暫閉非洲部落　若閉園逾30天「1情況」恐挨罰

放連假「超強2驚喜曝光」　上班族嗨了：錢要入帳了

賈永婕曝18歲女兒「童年陰影是小S」　借宿禮物超傻眼：快哭出來

「年輕人連婚都結不了」揭催生政策20年失靈真相：日本如何補救？

北市YouBike將恢復前30分鐘免費　柯文哲不解：錢從哪來？

肝臟過勞4跡象！醫：粉刺變多「別以為回春了」

雨神來了！連灑水變天　下波鋒面接力恐轉濕冷「全台有雨」

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲嗆大撒幣：新北、高雄都取消

星宇股價連漲2天！他預期解套「賣在55」　網酸：好股一套再套

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股撈「數千萬」　姊姊進北檢比YA

ID太爛也被罵？《英雄聯盟》推檢舉查詢系統　登入來查被黑幾次

FED不承認QT已退場　銀行倒閉壓力仍在

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

更多熱門

相關新聞

嘉藥消防安全體驗營登場

嘉藥消防安全體驗營登場

嘉藥「消防安全體驗營」開放報名再次秒殺額滿，吸引許多對消防員有興趣的國高中生報名參加，嘉藥公共安全及消防系（科）透過「消防用無人機操作」、「水滅火器模擬機操作」及「室內消防栓操作」等三項活動，讓學員除體驗各項消防裝備設施外，也注入防火、防災觀念，現場講師也示範各式滅火設備的實作，讓參加活動的學員對防火防災及消防員工作有更進一步認識。

生理食鹽水放久還能用？　藥師曝光實測結果

生理食鹽水放久還能用？　藥師曝光實測結果

預防與延緩65歲以上長者失能藥師可幫忙轉介

預防與延緩65歲以上長者失能藥師可幫忙轉介

嘉藥反毒資安機器人競賽

嘉藥反毒資安機器人競賽

嘉藥社工系培育保護性社工人才

嘉藥社工系培育保護性社工人才

關鍵字：

藥師消防師嘉藥

讀者迴響

熱門新聞

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面