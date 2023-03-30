藥師夯、消防師火紅　嘉藥申請入學獲青睞錄取率僅11.7％

▲技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

技專校院招生委員會聯合會30日公布112學年度四技高中申請入學第一階段篩選結果，嘉南藥理大學持續開出紅盤，吸引4030人報名，爭取473名額，錄取率僅11.7％，競爭可以說是相當激烈，通過第一階段篩選共有2580人，近年來技術導向的技職大學受到高中生青睞，嘉藥更在此次的申請入學名列前茅。

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嘉藥今年申請入學有13個學系，預計招收473人，第一階段報名即吸引4030人，超過招生名額將近10倍。稱霸全國的藥學系共1043人報名搶攻僅有的200個名額，競爭依然激烈；熱門國考證照的保營系及消防系也不遑多讓，報名人數也都超過數倍。原本就是熱門公職選項的消防員，再加上近期台積電高薪挖角消防員的新聞效應，讓嘉藥消防系在此波競爭中異軍突起，預計招收30名額就吸引超過百位同學報名。由此可見嘉藥在培育國考證照有相當的口碑。

嘉藥培育國家級考試及專業人才成效有目共睹，除了以高於全國兩倍的藥師國考錄取率穩居「藥師搖籃」外，2022年專技營養師，嘉藥保健營養系就有10位畢業生上榜，其中陳秀桃及何承芳囊括榜眼及探花，同年的全國消防設備師榜首也在嘉藥，還有7位在校生考取消防設備師士，一般消防警察人員國家考試考也有2位校友考上，嘉藥社工系創系以來培育超過百位社工師，也在3月15日與台南市社會局簽訂產學合作案，為學生的實習就業提供優質選擇，可見嘉藥在國考及專業人才培育有成，學生也獲得優渥的就業保證。

校長李孫榮指出，嘉藥創校至今57年，12萬名校友遍及全國各產業，全球在少子女化現象及疫情衝擊下，各大學招生普遍受到影響，但嘉藥在全校教職員工生及教學與行政多方努力下，學生人數仍穩居南部科大前四強。面對未來的挑戰，嘉藥將持續投入更多且創新之教學資源，打造更活潑多元的教育學習環境，再創高峰。