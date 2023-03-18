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嘉藥反毒資安機器人競賽　130隊熱鬧參賽

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，這是嘉南藥理大學第6年與台南市衛生局合作，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加，其中台南市歸南國小潘姓同學憑藉著對機器人的熱愛，無懼於肢體障礙與同學組隊報名參加競賽，展現出全力以赴不論成敗的精神。

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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本次競賽項目分為；以環保材料為主製作的「反毒資安廢柴機器人」，經由電路控制機器人進行相撲比賽；「反毒資安爬坡機器人競賽」由選手設計程式操控機器人，起點出發沿途經過上下斜坡，將反毒資安旗幟成功放置定點後返回出發區，「智慧機器人競賽」則是將機器人放置迷宮中，在時間內找到出路。將反毒及資安知識融入競賽，以寓教於樂的方式使年輕學子學習到AI科技知識外，同時瞭解藥物濫用產生的危害以及資訊安全的重要性。

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就讀歸南國小潘聖捷雖然天生下肢不良於行，需要用「手」走路、爬樓梯，但他從不喊苦也不覺得自己與人的不同，參加機器人社團是他進入歸南就讀時的夢想，看到從小玩到大的積木能依照自己設定的程式指令動起來，高興得手舞足蹈，這次能和同學一起組隊參加比賽展現他在機器人社團的成果，也希望能夠在比賽當中一舉拿下好成績。

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

比賽現場台南市衛生局、嘉藥紫錐花反毒社團也有設攤服務，利用趣味問答遊戲，增進大家對藥物濫用防制及正確用藥的觀念。另外，包括台南市南瀛藥師公會、高雄市第一藥師公會、義德藥局、長青連鎖藥局以及嘉南藥理大學校友總會等單位也共同響應贊助這次活動，嘉惠學子，讓活動更添濃濃的公益溫情。

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮表示，今年再次與台南市衛生局、毒品危害防制中心攜手合作，共同舉辦「2023嘉藥反毒與資安機器人競賽」，此次已是第6年舉辦，希望透過機器人競賽寓教於樂的方式，培養年輕學子創意思考與解決問題能力，同時也能對藥物濫用防制與資訊安全有所了解，向下扎根，以實現營造無毒社區、維護網路安全的目標為本競賽最主要的目的。

▲「嘉藥反毒與資安機器人競賽」18日於嘉藥大禮堂熱鬧登場，吸引來自北中南超過130支隊伍，高達400多人前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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