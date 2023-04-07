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嘉藥原創大賽　形塑在地虛擬偶像

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，6日於該校創客基地進行決賽，總共吸引超過百位高中職學生報名參加，大家不只秀創意秀才藝更是展現自己的一個舞台。

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉南藥理大學社會責任(USR)推動辦公室為讓更多民眾了解阿蓮地區，形塑阿蓮地區觀光產業，特別以阿蓮地區在地元素為主軸，如石榴、棗子、番茄、小玉西瓜、龍眼蜂蜜、芭樂、等農特產品，同時結合當下最夯的虛擬偶像創作，鼓勵高中職學生激盪腦力，同台交流，一起找出足以代表阿蓮區精神之虛擬偶像。

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年該比賽冠軍的莊同學表示，從小就很喜歡畫畫，希望透過參加比賽來鑑定自己的實力，去年有幸榮獲了第1屆的阿蓮區在地原創設計大賽冠軍，卻因為車禍沒能親自來領獎，感覺相當可惜。今年特地與同學再次報名，不以阿蓮的特色農場品為發想，而是將阿蓮地區地名擬人化後，創作出「無他」這個色來參加競賽，色調以暖色系為主，希望帶給人阿蓮地區是溫和的感覺。

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首次參加比賽的林同學則說，本來對阿蓮地區十分陌生，為了要參加比賽上網蒐集資料，發現原來阿蓮地區是個農產品豐富且環境優美的地方，給了他滿滿的靈感，讓他能盡全力完成自己首次參賽的作品，希望能獲得好成績。

▲嘉南藥理大學大學社會責任(USR)推動辦公室、多媒體與遊戲發展系，聯手舉辦的「2023形象X原創 阿蓮區在地原創設計大賽」，在該校創客基地進行決賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥多媒體系主任蘇致遠表示，今年是第2次與阿蓮地區合作舉辦原創設計比賽，去年因為疫情關係只能線上舉辦，今年疫情結束終於可以盛大辦理，也特地邀請到知名插畫家阿蘇及小雨，分享他們的創作及成長歷程，嘉藥多媒體系近年來以培養學生創作為主，無論是脫口秀段子、YT影片拍攝剪接、漫畫角色創作等，都是為了能激發嘉藥學子的創作與想像力，期望能夠培育更多優秀的創作者。

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