蕭薔「親身穿過」閃亮禮服藏身百貨　收藏價曝！快來試穿摸摸看

▲蕭薔曾穿溫慶珠禮服出席活動，這套秀服現在掛在高雄義享時尚廣場櫃位內。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內知名設計師品牌強勢進駐義享時尚廣場，今(13日)舉行開幕新裝走秀，由模特兒演繹全新企劃輕婚紗禮服系列，每套都如同藝術品，提供新娘、需盛裝派對者不同選擇。特別的是，店內也陳列出數套高級訂製禮服，限量只有1件獨一無二，其中一套更是美魔女蕭薔於2019年出席活動時穿過，現在陳列出來，只要4萬4000元就能入手收藏，品牌也大方表示：「歡迎大家來試穿！」

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▲▼國內知名設計師品牌溫慶珠進駐義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

ISABELLE WEN溫慶珠於高雄義享時尚廣場打造全台首家旗艦店型，店名特別取為「IW Sky Boutique」，將可鑑賞品牌最新2023春夏設計系列。本季新系列的靈感來自自由和樂觀的精神，作為對春天象徵更新與希望意義的歌頌，以精緻的質地和層次感為特色的織品，如輕透真絲雪紡、串珠手工蕾絲、亮片薄紗和刺繡透明烏干紗等，運用更多的立體剪裁，加以無襯料的軟式結構，製造輕盈而有量感的時髦輪廓。

▲溫慶珠推出全新企劃輕婚紗系列。（圖／記者許宥孺攝）

ISABELLE WEN溫慶珠自擁有一票資深客群，回應不少VIP的期盼，這次推出全新企劃輕婚紗禮服系列，以極為創意的構思和極稀有精緻的布料，並由工坊特別縫製如藝術品般的限量版設計，為婚禮和任何特別重要的場合派對打造出眾的造型。

品牌指出，義享時尚廣場的整體氣氛營造與溫慶珠理念契合，因此雙方談了很久，才決定在此開設旗艦店，而品牌每次辦Fashion show或是派對，南部VIP很難得會北上參加，因此特別挑幾款秀服讓南部消費者感受，「摸摸看、試穿都沒問題！」每套秀服僅出產一件，是設計師特別為Fashion show所設計，款式較為浮誇、前衛，許多VIP除了會買來出席重要場合，也有人純粹只是買來收藏。

▲蕭薔曾穿過的禮服(模特兒中間)就在義享旗艦店內。（圖／記者許宥孺攝）

「這件是蕭薔穿過的禮服！」品牌經理指出，蕭薔於2019年出席一場盛大的商場活動時，當時就向老友溫慶珠商借這套禮服，再搭配自己收藏的華麗珠寶，當時引起許多人驚嘆，而這套秀服現在就擺在義享旗艦店櫃位內，牌面價格約4萬4000元，就能帶走「台灣第一大美女」蕭薔親身穿過的禮服。

品牌指出，這款面料的繡線不同於普通的棉線、金銀絲線、繡線，而是採用科技感材質所製成的刺繡，質感摸起來脆硬，打摺設計穿起來會更有立體感，裙擺更是做長擺設計，走起來是非常的漂亮，尤其是蕭薔當時穿上身，讓人感到非常驚豔。

▲▼蕭薔穿著老友溫慶珠品牌禮服出席活動。（資料圖／記者湯興漢攝）