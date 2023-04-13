高雄工人5樓墜下慘死　沒穿防護具！勞檢處勒令停工最高罰30萬

▲古姓工人自五樓墜下慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄小港區13日上午發生一起工安意外，一名古姓工人於5樓進行板模吊掛作業時，不慎連同吊車架、板模一同墜落地面，古男傷重不治。勞檢處到場調查，發現雇主沒讓勞工確實使用安全防護具，勒令現場停工，並將雇主移送地檢署追究責任，後續依法可處3年有期徒刑併科30萬元罰金。

這起事故發生在13日上午11點30分，警消獲報，松崗路發生一起工安事件，警方到場時，發現一名男子面部朝下、倒臥在馬路上，頭部明顯受傷，地上滿是鮮血。救護人員到場後，趕緊將古男送往醫院搶救，但仍因傷重宣告不治。

▲▼古姓工人墜樓，地上滿是鮮血。（圖／記者許宥孺翻攝）

勞工局派員到場了解，發現當時雇主指派古男於民宅5樓實施挑高加蓋樓板工程，古男於5樓使用捲揚機從事吊料作業時，因捲揚機的鋼索卡住，古男爬出5樓陽台修理時，人員連同捲揚機自5樓墜落。

勞檢處初步調查，雇主對於在高度2公尺以上的高處作業，未要求勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，已勒令現場停工，針對違反職職業全衛生法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處3年有期徒刑併科30萬元罰金。