我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

▲雙英出訪後的美中台關係最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會13日公布最新民調，針對「您的感覺，身為台灣人，請問您是否感到光榮？」，結果顯示82.8%民眾認為光榮；不光榮則是10.0%，且不分黨派都破7成民眾認同。

民調詢問「您的感覺，身為台灣人，請問您是否感到光榮？」，數據顯示，52.0%非常光榮、30.7%有點光榮，有點不光榮5.7%、非常不光榮4.3%；無意見則是7.2%。

從政黨認同交叉分析，民進黨支持者有96.3%認為光榮，2.2％認為不光榮；國民黨支持者則有72.8％認為光榮，18.7％認為不光榮；民眾黨支持者則是76.6%認為光榮，16.4認為不光榮；時代力量支持者89.5%認為光榮，4.0%認為不光榮。

民調也調查，在美中兩強之間，有67％的民眾認為中國對台灣的威脅比較嚴重、53％的民眾認為美國與台灣的利益較為接近。另有過半（51％）的民眾認為台灣不能和美國、中國保持等距，若台灣不能和美中保持等距，則有60.8％的民眾希望台灣靠近美國、只有25％希望靠近中國。

此次民調訪問係於2023年4月10日至4月11日進行訪問。此次成功訪問1001位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

手機以政府公布之電話字頭，末 5 碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。