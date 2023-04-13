法國外交官爆料：馬克宏認為「蔡麥會」是挑釁行為

▲總統蔡英文5日在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

一名法國高級外交官12日向《路透社》表示，總統馬克宏對台灣議題的立場沒有改變，始終支持保持現狀，但卻認為「蔡麥會」是挑釁行為，因為美國國會共和黨領袖在「利用台灣對中國施壓」，「不，歐洲不會被牽扯進來，但這不意味著歐洲會（從台灣問題）脫離。」

這位匿名外交官表示，「法國尊重一個中國原則，而總統也告訴中國國家主席習近平，台灣問題只應該被和平解決。」他指出，儘管解放軍上周末舉行環台軍演，法國軍艦依然穿越台灣海峽，這就是該國堅定捍衛國際法的證據。

外交官也提到，馬克宏不會收回呼籲歐盟減少對美依賴的言論，而媒體頭條所寫的「歐洲必須抵抗成為『美國追隨者』的壓力」是危言聳聽，未能反映出總統觀點的細微差別。

馬克宏訪問中國時接受《政客》及《回聲報》採訪，他表示歐洲應該減少對美國的依賴，成為與華府和北京平起平坐的「第三強權」，同時警告不要因為「美國的節奏」和「中國的過度反應」捲入台海危機。這番話招致國際社會譴責，就連前美國總統川普都指控他在「拍習近平馬屁」。

馬克宏12日澄清，身為美國盟友「不意味著要成為附庸」，法國對台灣問題的立場沒有改變，支持維持現狀並尋求和平解決問題。他自稱與拜登對於「開放的印太地區」有共同願景，儘管彼此對待中國的態度各有不同，「法國不支持挑釁，不參與幻想政治，並且認為現狀、尊重及明確是歐洲戰略自主（strategic autonomy）的最佳盟友。」