習近平赴廣東考察　 任內四次走訪都掐在黨國事業發展重要節點

▲習近平赴廣東視察。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平近日前往廣東考察，先後走訪漁業基地、紅樹林生態、解放軍南部戰區海軍、廣汽新能源車等產業和公司，將經濟、民生及國防等各方面都安排到行程中。習近平在考察時強調，中國式現代化與西方現代化有本質不同，「中國式現代化符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，一步一個腳印扎扎實實向前推進。」

據了解，習近平此前曾3次到廣東考察，每次到訪時機恰巧都是中共黨政事業推動新進程的重要節點。習近平於2012年接任中共中央總書記，在中共十八大結束後，首次初京考察就是到廣東，用行動宣示「將改革開放繼續推向前進」的訊號。

在大陸慶祝改革開放40週年之際，習近平於2018年10月第二度來到廣東，此時，在面對國內外形勢變化下，習近平提出「繼續全面深化改革、全面擴大開放，努力創造出令世界刮目相看的新的更大奇跡」的口號。

習近平第三次到廣東則是在2020年10月，這也是深圳經濟特區建立40週年，他提出「努力在全面建設社會主義現代化國家新征程中走在全國前列、創造新的輝煌」的要求，加速大陸經濟擴大發展的目標。

此外，習近平前三次考察時，足跡已踏遍珠三角、粵北及粵東，第四次的首站則是前往粵西的湛江，實地了解當地發展海洋漁業、加強紅樹林保護、提升交通基礎設施互聯互通水平、推動廣東海南相向發展、優化水資源配置等情況。

習近平也前往視察解放軍南部戰區海軍及廣汽集團旗下的新能源車公司等，了解當地推進高水平對外開放、推動製造業高質量發展，以及企業推進科技創新、打造自主品牌等情況。