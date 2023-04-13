紐時：台灣對歐洲很重要　馬克宏迎合北京陷孤立

▲法國總統馬克宏訪問中國後主張歐洲不該捲入台海危機。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

法國總統馬克宏訪問中國後主張歐洲不該捲入台海危機，失言風波延燒。紐約時報報導，台灣對歐洲很重要，馬克宏迎合北京的言論遭猛烈抨擊，使他陷入執政6年來最孤立局面。

報導形容，馬克宏（Emmanuel Macron）4月稍早在中國受盛情款待，簡直像情侶示愛。在俄羅斯全面入侵烏克蘭、北京成為國際衝突調解者的新世局中，這次3天國是訪問展現他希望法國和其他大國平起平坐的雄心，但他回到歐洲後卻受到冷冰冰的待遇。

這篇由紐時巴黎分社社長柯恩（Roger Cohen）執筆的報導寫道，馬克宏對內面臨年金改革掀起的示威潮，在外也遭撻伐。他先是未能勸阻俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，如今面對中國國家主席習近平企圖分化歐洲與美國，馬克宏表現遭批評為「天真幼稚」。

報導說，馬克宏欲重塑法國及俄烏戰爭落幕後的國際秩序根基，但這次中國行讓他在法國不受歡迎、國際間不被信任，面對就任總統6年來最孤立局面。

▲馬克宏迎合北京的言論遭猛烈抨擊，使他陷入執政6年來最孤立局面。（圖／路透）



馬克宏訪問北京期間，中法發表聯合聲明，重申雙方「全面戰略夥伴關係」。他接受中國採用的「多極世界」語彙，主張捨棄「集團」、摒棄「冷戰思維」、減少依賴「美元的治外法權」。

更令美國等盟友憂心的是，馬克宏在回程專機上接受政治新聞網站Politico歐洲版及2名法國記者專訪時表明，歐洲應推動法國主張的「戰略自主」，不該淪為美國的附庸，而且台灣安全不關歐洲的事。

馬克宏談及台灣時說：「更糟的是，歐洲人自認應該在這議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」

紐時報導寫道，台灣在經濟與政治理由上確實對歐洲很重要。

報導提到，台灣生產全球逾60%的半導體，先進半導體產量更占全球約90%，世界靠台灣的晶片運作。北京粉碎香港民主願望後一旦武力犯台、壓迫台灣自由民主，將為歐洲與馬克宏誓言替烏克蘭捍衛的理想帶來毀滅性影響。

馬克宏涉台言論惹議後，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）聲明對台立場不變，「我們支持現狀，維持我們和公認是民主體制的台灣的交流與合作」。

艾里賽宮並澄清，法國和美國、中國並非保持等距，「美國是我們的盟友，我們有共同價值觀」。

美國總統拜登政府未出言批評法國，歐洲聯盟（EU）也對馬克宏與隨他訪中的歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）之間的分歧輕描淡寫。范德賴恩在北京時說「區域內任何人都不該以武力片面改變現狀」，直言不諱談台灣議題，與馬克宏訪中期間避提台灣形成鮮明對比。

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）



波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日說，與美國同盟是歐洲安全的絕對根基，並暗諷馬克宏，提到某些西方國家領袖「夢想和所有人合作，包括俄羅斯和遠東一些大國」。

報導寫道，這番話凸顯馬克宏就算把歐洲雄心與夢想掛嘴邊，歐陸內部仍意見分歧。與俄羅斯接壤、依靠北大西洋公約組織（NATO）保護的前線國家，和馬克宏主張法國與美國「同盟但不事事一致」的戴高樂主義願景間的分歧最為明顯。

友台的美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在馬克宏訪談刊出後錄製2分鐘影片批評說：「馬克宏代表全歐洲發言嗎？馬克宏現在是歐洲領袖嗎？如果是的話，我們將不得不改變一些事情。」

他說，其中一件事是美國可能要告訴歐洲「烏克蘭的事你們就自己處理吧」。

報導寫道，盧比歐點出馬克宏說詞問題之一：美國提供烏克蘭大量軍援時，高談打造歐洲「戰略自主」顯得挑釁，特別是美國即將邁入大選年，共和黨對花大錢援助烏克蘭日漸不滿的此刻。

另一問題在於時機：馬克宏在機上接受訪問後不久，中國在台灣周邊發動軍事演習，以武嚇回應總統蔡英文5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

德國外交關係協會（DGAP）執行長沃爾夫（Guntram Wolff）說，發言地點、時機都很重要。馬克宏一離開中國就說台灣不關歐洲的事，啟人疑竇，「如果你認為歐洲應該放棄台灣，馬上就會有人問『你還放棄了誰？』」