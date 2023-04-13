便宜「越南茶」混充台灣茶10倍賣　頭獎茶農削2869萬...已賣20噸



▲台中一家曾獲頭獎的茶行，竟以越南茶假冒台灣茶，賺取暴利高達2869萬3020元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

台中詹姓茶農和吳姓妻子經營茶行，2019年還獲得阿里山春季比賽頭等獎，想不到兩人卻涉嫌購買每斤最便宜才146元的「越南茶」，包裝成「台灣茶」後，每斤以800到1500元販售，賺取10倍暴利，直到去年被查獲已海削2869萬3020元。檢方到公司扣得大量境外茶，調查後將負責人詹吳兩人，依涉商標法、詐欺、食安法起訴。

起訴書指出，詹姓男子和吳姓妻子開設福氣茶業公司，以實體茶行對外銷售茶葉。為了降低成本牟利，從2018年1月起，兩人買進每斤(600克)146到260元的越南茶後，將茶以75公克至300公克等重量，裝入標示為「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等包裝，在實體門市銷售，並佯稱茶行里全部都是台灣茶，以每斤800到1500元價格賣出。

諷刺的是，福氣茶葉公司還在2019年獲得阿里山春季比賽頭等獎，後因農委會派員購買「臻藏阿里山高山茶」抽驗，詹、吳犯行才曝光。檢方以平均每斤1000元計算，該茶行直到去年6月22日被查獲為止，總共不法獲利2869萬3020元。

檢方指出，福氣茶葉涉嫌將越南茶假冒台灣茶，賣給不知情廠商圖利，共販賣20噸重，獲利2869餘萬，將負責人詹男、妻子吳女，依涉商標法、詐欺、食安法起訴。