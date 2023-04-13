快訊／退休警吸金6.5億重判14年　法官再加保300萬否則羈押

▲許恒瑞（左）與女友房欣怡（中）涉嫌非法吸金約6億元，2020年被檢調約談到案。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

退休刑警許恒瑞被控2016年起，與女友房欣怡等人共同以月息至少1%的高利為餌，四處鼓吹民眾申辦房貸或信貸，用於投資許男公司推出的建案或零存整付方案，4年涉吸金逾6.5億元卻倒帳擺爛，上百位投資人受害慘重，有人血本無歸又背債數百萬元到上千萬元，還有受害人與許男出庭時互找黑道在法院門口堵人大亂鬥，台北地院審結許男等人所涉《銀行法》非法經營收受存款罪，今重判許男14年徒刑、房欣怡12年徒刑，並沒收犯罪所得，可上訴。

同案另4名被告，江玉嬌被判刑8年、房女的姊姊房凱蒂判刑3年10月，廖姓與郭姓共犯均判刑5年。合議庭宣判後並諭知，扣除先前已繳尚未退還的保釋金，許恒瑞須再提出300萬元擔保，房欣怡須再提出250萬元、江玉嬌須再提出100萬元，且3人須以自己名義具保，限期今天（13日）下午5點前繳納，否則繼續執行先前因交保而停止的羈押天數各約3個月。

許男3人聽完難掩落寞，經合議庭再三確認3人都聽清楚意思，3人被法警帶走送進候審室設法籌錢。

許恒瑞（55歲）曾在台北縣（今新北市）擔任警分局三組副組長（今偵查隊副隊長），退休後與同居多年的女友房欣怡（41歲）陸續成立麗峰、彤昇、德匯、德吉等管理顧問、建設或開發公司，許男擔任實際負責人，由房女及女密友江玉嬌（46歲），分別掛名公司負責人，涉共同從事非法吸金勾當。

▲麗峰實業吸金案主嫌房欣怡與家人個資遭上網揭露警世。（圖／翻攝網路）

許男操盤編造公司穩定獲利前景，憑藉人脈與三寸不爛之舌，到處鼓吹民眾投資麗峰公司的預售屋建案「麗峰天地」，或管理顧問公司推出的零存整付方案，房女並把姊姊房凱蒂拉進公司擔任出納，處理保管投資契約、製作投資人名冊與付息、匯還本金等工作。

由於許男常在臉書等社群PO文與廠商密集開會、巡視工地或動土典禮，製造業務興盛假象，並吹噓跨足外國夜店、知名連鎖涼茶品牌等投資，加上標榜提供月息1%到2%的高利、保證到期歸還本金，不少人心動加入，並聽從許男等人遊說，申辦房貸或信貸交給許男的公司代為投資，初期加入者確實嚐到分紅甜頭。

▲許恒瑞等人所涉吸金案引發與被害人找黑道在地檢署門前堵人互毆亂鬥插曲。（圖／記者張君豪翻攝）

但2020年4月間，許男等人開始擺爛遲付或欠付利息，拿不到錢的投資人起疑，找許男等人談判被敷衍或避不見面，急忙報案求助，台北地檢署同年7月指揮調查局基隆市調查站等單位搜索、約談許恒瑞等人到案，偵辦認定許男等人4年非法吸金共約6億元、受害者約100人，同年11月依《銀行法》起訴。

上百位投資人受害慘重，有人血本無歸更背債數百萬元到上千萬元，即使拿許男等人簽發的本票聲請強制執行也徒勞無功，加上許男等人推稱僅為投資失利或無力償還借貸的民事糾紛、否認蓄意吸金詐欺，更讓受害人恨得牙癢癢，訴諸媒體痛罵許男、房女等人「是惡魔」。

其中1名50多歲的吳姓受害女子曾跟許男交往，不甘要不回被騙的800多萬元，去年（2022年）5月3日中午到北院開完庭，涉預先找黑幫朋友在北院與北檢共用大門前堵住許男等人，雙方當眾大打出手，經警方快打部隊趕來壓制帶回調查，當晚10點多把參與鬥毆的嫌犯移送北檢複訊後。

▲檢警強力拘捕16名在地檢署門前鬥毆的嫌犯送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

不料許男涉撂另一掛黑幫分子在法院外面埋伏，當街持刀棍追砍被檢方釋回的吳女人馬，1名40多歲林姓男子身中3刀噴血休克，送醫急救差點喪命。

檢警不滿司法機關大門口被黑幫當成大亂鬥的競技場，12天內強力追捕共16名鬧事者到案，其中2嫌被聲請羈押禁見獲准，檢方去年7月依殺人未遂罪嫌起訴黃姓首腦等10人，正由北院審理，吳女和許男各自涉犯糾眾妨害秩序罪嫌，檢方另行偵辦。

還有人將許男、房女等人的惡行PO網警世，呼籲大眾別再上當，房女不甘自己和家人的照片、住址等資訊被揭露，更被網友留言詛咒「全家不得好死」等語，房女怒告3位吸金被害人涉犯《個人資料保護法》，檢方偵辦認為3位受害人僅轉貼爆料網頁到自己臉書、無證據顯示參與架設網站洩露房女個資，去年初將3人不起訴。