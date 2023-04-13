三重警持「偽卡」買手機！「消費糾紛」真相曝　疑遭詐團吸收

▲ 三重警分局警備隊陳姓員警涉詐欺案，法官裁定8萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局警備隊陳姓員警涉嫌在臉書賣假貨，遭網友指控詐騙8000元，信義分局10日發動搜索並查扣相關證物，並將他依詐欺罪移送，檢方懷疑他有共犯，聲請羈押，院方裁定8萬元交保；但事實卻不然，陳員在網路貼文，以1000元代價要網友提供Apple ID，再提供信用卡消費，蘋果公司發現是偽卡，向網友求償，才讓整件事爆發。

三重警分局昨（12日）表示，陳姓員警2016年畢業分發三重警分局服務至今，歷任中興橋派出所、慈福所等。日前他與朋友透過臉書，賣出一件約8000元商品，被網友指控寄出商品與所購商品不符，向警提告詐欺。

但事實並非如此，據了解，這名警備隊陳姓員警，2月間在網路上貼文，以1000元代價徵求Apple ID；與一名男網友搭上線，他表示自己Apple ID已經註冊過，不能再買iPhone手機，請求協助購買一台價值約3萬元手機，並提供一張信用卡，讓男網友在蘋果官網下單購買。

購買成功後，陳姓員警按取機時間，與男網友相約到信義區蘋果門市取貨，成功取得手機後，按約定給男網友1000元代購費；沒想到台灣蘋果公司要向發卡銀行請款時，發現這張信用卡根本是「偽卡」，請款失敗後，向男網友要求返還手機。

男網友驚覺大事不妙，即刻向陳姓員警聯繫，卻遭到封鎖，男網友只好到信義分局報案；信義分局獲報立即展開調查，10日，檢警發動搜索，到陳員租屋處查扣相關事證，並將他依詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

檢方調查，陳員對「偽卡」部分交代不清，懷疑應有共犯，檢察官複訊後，以陳員犯罪嫌疑重大，有不實陳述及避重就輕情形，另有共犯未到案，聲請羈押，台北地院審酌羈押對陳員權利侵害，本案被害法益及具體情節非重，且檢方僅能釋明損害為手機1支、金額約3萬元，案情晦暗性低，再考量陳再犯可能性高低，以8萬元交保，無羈押必要。

三重分局對此表示，案交由信義分局承辦，僅由陳員口述是消費糾紛，對陳員行為不檢、嚴重影響警譽，經本分局召開考績會，加重核予記過兩次處分，並陳報新北市警察局建議調整服務地區。