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藍2024誰能一戰賴清德？　江啟臣岳父表態：侯友宜是理想候選人

▲▼國民黨中常會第一波立委提名 朱立倫 侯友宜 蔣萬安 盧秀燕 張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨昨中常會第一波立委提名，朱立倫與侯友宜互動熱絡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德昨天正式獲提名角逐2024總統大位，而國民黨方面，則是新北市長侯友宜與鴻海創辦人仍處在競逐階段。前立委劉盛良表示，侯友宜資歷豐富、表現很好，已經是眾人心目中的理想候選人；而在劉的主持下，退休軍公教警消總會今天通過決議，2024大選將全力支持國民黨候選人。

劉盛良今天主持中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，會前接受媒體訪問。對於國民黨2024總統提名「郭侯爭霸」態勢，劉盛良表示，這要靠黨中央去協商。而他也說，因為侯友宜資歷很豐富，也很用心市政，表現很好，所以侯友宜是大家心目中的理想候選人。

在劉盛良的主持下，退休軍公教警消總會今天也通過提案，2024大選將全力支持國民黨提名的候選人，具體造勢活動交由總會秘書長辦理。劉盛良說，總會人數高達百萬，是一支很堅強的力量，唯有國民黨重返執政，才能幫會員爭取年金改革。

另外對於侯友宜過往「歲月靜好、獨善其身」而被質疑跟黨內同志關係生疏，劉盛良直言，「不會啦！團結最重要！」他強調，國民黨在2024年必須重返執政，這對國家未來發展才是正面的。

至於外傳江啟臣被點名接棒侯友宜新北市長職位，劉盛良對此表示，「這個我不敢評論」，然後呵呵一笑說，「因為這牽涉到我女婿的關係，且他已經接受國民黨提名要爭取連任台中立委」。至於國民黨2024誰能戰賴清德？劉盛良直言，侯友宜是理想候選人。

民進黨主席賴清德昨天正式獲提名角逐2024總統大位，而國民黨方面，則是新北市長侯友宜與鴻海創辦人仍處在競逐階段。前立委劉盛良表示，侯友宜資歷豐富、表現很好，已經是眾人心目中的理想候選人；而在劉的主持下，軍公教警消總會今天通過決議，2024大選將全力支持國民黨候選人。

劉盛良今天主持中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，會前接受媒體訪問。對於國民黨2024總統提名「郭侯爭霸」態勢，劉盛良表示，這要靠黨中央去協商。而他也說，因為侯友宜資歷很豐富，也很用心市政，表現很好，所以侯是大家心目中的理想候選人。

在劉盛良的主持下，軍公教警消總會今天也通過提案，2024大選將全力支持國民黨提名的候選人，具體造勢活動交由總會秘書長辦理。劉盛良說，總會人數高達百萬，是一支很堅強的力量，唯有國民黨重返執政，才能幫會員爭取年金改革。

另外對於侯友宜過往「歲月靜好、獨善其身」而被質疑跟黨內同志關係生疏，劉盛良直言，「不會啦！團結最重要！」他強調，國民黨在2024年必須重返執政，這對國家未來發展才是正面的。

至於外傳江啟臣被點名接棒侯友宜新北市長職位，劉盛良對此表示，「這個我不敢評論」，然後呵呵一笑說，「因為這牽涉到我女婿的關係」，而他也表示，江已接受國民黨提名要連任台中立委。

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