民調／雙英出訪！47.9％指蔡英文表現較好　過半民眾認同台美史上最好

▲美國眾議院議長麥卡錫、總統蔡英文。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九兩人互別苗頭，日前分別展開訪美、訪中行程，根據中華亞太菁英交流協會13日公布最新民調，比較「雙英」出訪表現，有47.9％民眾認為蔡英文表現好，25％民眾認為馬英九表現好。調查數據也顯示，有52.5%民眾認同現在是「台美最好關係」的時刻。

根據民調數據顯示，對於蔡英文訪美、馬英九訪中表現，民調顯示，有47.9％民眾認為蔡英文表現好、25％民眾認為馬英九表現好，無意見27.1%。

▼雙英出訪後的美中台關係最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下同）



若以政黨認同交叉分析，民進黨支持者中有91.0%認為蔡英文表現好、2.7%認為馬英九表現好；國民黨支持者8.7%認為蔡表現好，74.1%認為馬表現好；台灣民眾黨支持者33.0%認為蔡表現好，39.3%認為馬表現好，而中間選民有28.1％認為蔡表現好、11.8％認為馬表現好。

若分開詢問兩人出訪表現，「整體來說，請問您對總統蔡英文這次出國訪問的表現，滿不滿意？」，數據顯示，有60.6%民眾感到滿意，不滿意則有21.7%，無意見17.6%。若詢問「整體來說，請問您對前總統馬英九這次出國訪問的表現，滿不滿意？」，滿意有35.3%，不滿意43.7%。

此外民調也詢問，「是否認同現在是台美關係最好時刻？」52.5%民眾同意、39.5%不同意，另有61.6％民眾認為蔡英文出訪對台美關係有幫助。

此次民調訪問係於2023年4月10日至4月11日進行訪問。此次成功訪問1001位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

手機以政府公布之電話字頭，末 5 碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。