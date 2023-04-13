爽吃整桶榛果香草、巧克力脆片冰！　最新「3款品脫冰淇淋」開囤了

▲北歐國民冰淇淋開賣最新大容量「品脫冰淇淋系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃冰就是要整桶抱著吃才過癮！為迎接炎炎夏天，北歐人氣冰淇淋品牌強勢推出全新大容量「品脫冰淇淋系列」，一口氣就有3口味選擇，包括奶香十足的重乳冰淇淋、濃郁爆表的黑巧克力脆片冰淇淋等，並同步把人氣芒果雪糕、曲奇餅香草冰淇淋通通搬回來，即日起就能在指定通路買到，趕緊衝囤貨。

▲▼Pols保羅熊品脫系列冰淇淋一口氣就有3種口味任選。

北歐國民冰淇淋品牌「Pols保羅熊」推出全新「品脫冰淇淋系列」，必吃經典不敗的「極濃重乳冰淇淋」，使用北歐乳源結合鮮奶油製成，口感香濃綿密，還有巧克力控最愛「特濃黑巧克力脆片冰淇淋」，以微苦黑巧克力融合巧克力醬、巧克力脆片，打造超濃郁可可滋味，最後的「濃脆榛果仁香草冰淇淋」則是香草搭配鹹甜榛果醬、榛果仁的組合，即日起於全聯開賣。

▲▼香濃芒果雪糕、曲奇餅香草冰淇淋同步回歸。

除外，去年首度推出的「香濃芒果雪糕」也重磅回歸，使用芒果搭配鮮乳製成冰淇淋後，外層再以香芒果泥包覆，口感酸甜好吃，於全家超商限定搶吃；加碼還有人氣「曲奇餅香草冰淇淋」，選用2片美式巧克力豆曲奇餅夾著綿密香草冰淇淋，大口咬下超滿足，7-11、全家都買得到，冰淇淋控趕緊衝了。

▲狂賣百萬支超夯雪糕回來了。

另，同樣為北歐冰淇淋品牌的「EKSELENCE艾可仕」近日也把熱賣百萬支的經典雪糕搬出來了，首推酸甜系「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，選用雙層夾心製成，在外層巧克力脆皮與冰淇淋當中包裹著覆盆子石榴果醬，每一口都能吃到脆口巧克力佐以綿密牛奶冰淇淋，搭配酸甜覆盆子，完全不膩口，而另一款「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，打造超濃郁口感，即日起於全聯、全家正式上市。