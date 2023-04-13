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太欠吃！超商獨家「爆餡銅鑼燒」來了　咬下是紅豆、煉乳奶霜雙餡

▲▼7-11開賣「OPEN紅豆奶霜厚餡銅鑼燒」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「OPEN紅豆奶霜厚餡銅鑼燒」，一口咬下能吃到紅豆、特調煉乳奶霜雙餡。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

銅鑼燒控快看！就有超商推出全新「紅豆奶霜厚餡銅鑼燒」，外皮蓬鬆柔軟，咬下能一次吃到超療癒的紅豆、特調煉乳奶霜雙餡；愛吃冰的一定不能錯過超商獨家引進的「哈根達斯草莓戀人雪酥」，一口咬下香酥威化餅就能吃到酸甜草莓冰淇淋，每一口都超幸福。

7-11推出最新「OPEN紅豆奶霜厚餡銅鑼燒」，使用日本日清銅鑼燒預拌粉，口感鬆軟不乾硬，裡面的紅豆內餡還加了特調煉乳奶霜餡，吃起來是雙層風味超滿足；同步還有新品「OPEN!滋露波吉巧克力風味糖果」、「OPEN!葡萄風味脆Q球」以及「OPEN!葡萄風味跳跳棉花糖」。

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣日本線限定「哈根達斯草莓戀人雪酥」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另外，7-11還首次引進哈根達斯日本線新品，即日起獨家販售隱藏版「草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅夾著白巧克力脆皮，裡面包著滿滿的草莓冰淇淋，比起雪糕多出一層口感；不僅如此，7-11也同步從日本引進哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／珈啡物語，每口都是濃郁滋味。

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下香酥威化餅就能吃到酸甜草莓冰淇淋。

▲▼7-11獨家哈根達斯草莓戀人雪酥、哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／咖啡物語。（圖／記者周姈姈攝）

▲哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳（左）、珈啡物語（右），其中，濃厚牛乳為日本經典人氣No.1。

為慶祝以上3款新品上市，即日起至5/16止，可享單件8折、任選2件以上75折優惠，任選3件就送哈根達斯日系迷你杯帆布袋1個，限量3.2萬個，送完為止。

▲▼哈根達斯日系迷你杯帆布袋。(圖／7-11提供)

▲「哈根達斯日系迷你杯帆布袋」限量3.2萬個，哈根達斯迷一定要收。（圖／7-11提供）

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘「4款爆餡貝果堡」來了，首推這顆「片皮烤鴨堡」，嚴選櫻桃鴨胸醃製後慢煎熟成，再以火槍炙燒鴨皮搭配甜麵醬、小黃瓜及青蔥段，每一口都能吃到鹹、甜、香的罪惡口感，另一款「壽喜燒牛肉堡」則是強勢回歸口味，選用美國牛五花結合清甜壽喜燒醬汁，再堆疊脆紫洋蔥，大口咬下超滿足。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲還有海味十足的花枝蝦排貝果堡。

加碼吃海味滿滿的「百香花枝蝦排堡」，手工製成的花枝蝦排Q彈好吃，搭配酸甜百香果醬汁與生菜，口感清爽又不油膩，還有中西結合的「炙燒甜橙鴨胸堡」，炙燒過的帶皮鴨胸肉結合多汁水果、Q軟貝果，可是吃得到煙燻又帶有鹹甜的罪惡滋味，以上4款貝果堡即日起於四四南村的信義店限定開賣。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲▼貝果夾進烤鴨、牛肉壽喜燒超罪惡。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

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