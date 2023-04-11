打開手機全是鹹濕簡訊　人夫發現女警妻「同時與7男警亂搞」崩潰





▲女警涉嫌和多名男警發生關係，目前已被停職。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州38歲女警克莉絲特(Krystle Perez)被丈夫發現，竟然同時和7名男警傳鹹濕簡訊，還和至少2人發生過性關係，氣得讓丈夫向當局舉報，目前她已被停職，與她有染的多名男警也被停職休假中，案件正在調查中。

在德州聖安東尼奧市(San Antonio)比爾郡(Bexar County)治安部門擔任女警的克莉絲特，被41歲丈夫佩雷特(Giancarlo Perez)發現與多名男警外遇，還在手機中傳了許多鹹濕簡訊，外遇對象竟然多達7人，氣得向當局舉報事件。

當局接獲報案後進行調查，除了將克莉絲特停職，同時涉入事件的男警薩利納斯(Renaldo Salinas)、賈維斯(Jason Jarvis)與萊爾(Juan Leal)也都暫時停職，之後很有可能面臨開除處分。

Married Texas 911 dispatcher faces suspension or termination after she was caught sexting SEVEN cops "and having sex with two"' by HUSBAND who sent messages to bosses: Two cops also facing termination#KrystlePerez pic.twitter.com/wjDWzfYz1D — Breaking Trends News (@btrendsnews) April 10, 2023

涉案男警中，賈維斯曾和妻子坦承，與克莉絲特發生婚外情，目前正在辦理離婚，他的妻子潔西卡(Jessica Jarvis)氣憤表示，「這些人身為人民保母，應該要保護我們和確保社區安全，可是他們卻忙著搞外遇、發生性關係」。

丈夫佩雷特控訴，妻子的簡訊內容非常露骨，裡面還描述了許多性愛經過，讓他非常崩潰，「她是我這一生的摯愛，所以發現這些事讓我非常混亂，很心碎，我不敢相信她竟然這樣」。當局目前正在調查是否還有更多員警涉案。