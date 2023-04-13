女兒房間傳出怪聲…爸開門驚見「19歲水電學徒」躲裡面！氣炸報警

▲嘉義爸凌晨聽見女兒房間傳出聲響，開門查看才發現一名陌生男子竟在女兒房內，氣炸報警處理。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名父親凌晨發現女兒房間傳出異樣聲響，這才發現房內竟然躲了一名水電學徒阿宏（化名），一怒之下報警處理。嘉義地方法院審理後，依照對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判阿宏有期徒刑4月，可上訴。

根據檢方調查，19歲的水電學徒阿宏2022年4月間透過網路認識當時年僅14歲的小君，雙方於同年10月底相約在小君住處附近見面，當天深夜阿宏到小君的房間內聊天，進而交往成為男女朋友關係。阿宏明知小君尚未成年，竟仍與小君發生性行為。

事隔數小時後，小君的父親發現住處內有異樣聲響，到女兒房間內查看，驚見一名陌生男子待在房內，氣得報警處理。警方獲報到場，當場將人逮獲。阿宏在警詢及偵查中都坦承犯案，手機內也有對話紀錄等，檢方依法將他起訴。

嘉義地方法院審理後，認為阿宏明知小君未成年，對性行為的智識跟決斷能力都不成熟，雖然2人為男女朋友關係，性行為是經過雙方同意的，但仍應尊重小君的身心發展，考量他尚未與小君父親達成和解，依照對14歲以上未滿16歲女子性交罪，將他判處有期徒刑4月，可上訴。