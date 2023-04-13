馬斯克認：上任後裁掉「推特80%員工」！　6500人慘失業

▲馬斯克接手推特後，至少裁員6500人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

特斯拉創辦人馬斯克接受BBC採訪時談及他接手推特後備受爭議的經營模式，事實上，自馬斯克接管後，推特已經裁員6500人，相當於收購時員工人數的80%。他坦言，裁員是個痛苦的決定，一點也不好玩，但是因為上任時公司正面臨30億美元（約新台幣914億元）的負現金流，如果不做出改變，將會使推特只剩4個月壽命。

根據BBC報導，馬斯克11日在推特舊金山總部接受採訪談及推特大裁員的背景故事。馬斯克說，當他收購推特時，公司約有8000名員工，不過如今只剩1500人，也就是說，自他接管至今，已有高達6500人被裁。他強調，上任後必須採取嚴厲的行動，因為當時公司的負現金流，已經讓經營狀況危在旦夕。馬斯克說，「如果整艘船都沉沒了，那麼就沒有人能找到工作。」

▲馬斯克直言，如果不做出改革，推特將只剩4個月壽命。（圖／路透）



馬斯克接任之前公布的最後一份推特財報指出，推特2021年總銷售額僅50億美元（約新台幣1520億元），但是成本與支出卻來到55億美元（約新台幣1670億元）。事實上，推特自2012年以來，只有2年曾經盈利。

馬斯克2022年10月以440億美元（約新台幣1.4兆元）的天價收購推特，並對推特進行全面改革，其中包含解聘高級主管、裁員、重新制定認證帳戶以及收費制度。他在採訪中指出，從那之後，推特的收支已經大致平衡，而廣告商也陸續回籠。

他同時也談到美國政府對於TikTok的審查制度，他直言，自己雖然不是TikTok的用戶，但是反對禁止TikTok，儘管TikTok被禁後，推特可能獲得更多用戶。