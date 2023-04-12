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老公「看A片被抓到」認了很紓壓　美人妻崩潰喊：這是出軌！

▲▼美國人妻覺得看A片就是出軌。（圖／翻攝TikTok@beyondbetrayal）

▲美國人妻凱爾覺得老公看A片就是出軌。（圖／翻攝TikTok@beyondbetrayal，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國西維吉尼亞州人妻凱爾（Jourdan Kehr）某天感覺老公不太對勁，竟抓到對方正用手機觀看色情影片「排解壓力」。她深感遭到背叛、天崩地裂，因為在其觀念裡，此舉形同出軌。不過，夫妻倆不斷溝通與努力後，先生如今已經戒掉對A片的成癮與依賴，2人也和好如初。

根據凱爾說法，丈夫十幾歲開始看A片，之後越來越依賴「色情」作為面對壓力的應對機制，從一開始每周觀看數次，增加為每天都要看，最終甚至一天必看兩次。

凱爾與老公結婚9年，育有2個孩子，但從不知道對方的A片成癮問題。她在TikTok影片回憶，發現丈夫偷看A片時，「我無法停止顫抖，感覺好像靈魂離開了身體。我不知道如何繼續下去，不知道一個人怎能在這麼大的痛苦中倖存下來。」

▲▼美國人妻覺得看A片就是出軌。（圖／翻攝TikTok@beyondbetrayal）

凱爾認為，覺得別人有吸引力是正常的，但對別人產生慾望和性幻想就是「不忠」，因為即使沒有肉體出軌，但已經有了這樣的意圖，大多數男人若有機會都會踰矩。

凱爾起初不抱任何希望，但老公「深感內疚」也承諾會尋求幫助。在這段期間，他們接受心理醫師及性成癮匿名互助會的協助，「花費很多時間討論我們的過去、現在和未來」，儘管丈夫換了2份工作，夫妻都因為吃不好睡不好而變瘦，但5個月後的現在已經度過婚變危機。

凱爾宣稱，「色情片產業是腐敗的，而我希望隨著時間推移，更多男人會覺醒並意識到A片對他們心靈、身體及關係造成的真實危險。我不想要讓觀看A片的男人或女人感覺羞恥，但我想要點出它如何傷害我們所有人。」

這段影片引發網友兩極看法，一些人非常贊同凱爾的觀點，甚至感謝她說出自己的心聲，但另一些人完全無法苟同，「看A片就是出軌？妳生活在哪個星球上啊？」、「這對妳來說有用，但每段感情都有自己的界限。」

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