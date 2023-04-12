▲民進黨立委何志偉。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格，會後針對14個初選區何時進行民調進行抽籤作業，包括指標激戰區台北市第二選區（立委何志偉、市議員王世堅）、台北市第七選區（市議員許淑華、洪健益）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）均將在4月17日至4月23日進行電話民調；競爭激烈的台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）則將在4月24日至4月30日民調。

根據民進黨今日抽籤結果，第一階段將於4月17日至4月23日進行家戶電話民調，包括台北市第二選區（何志偉、王世堅）、台北市第七選區（許淑華、洪健益）、新北市第一選區（前市議員何博文、助理教授彭莉惠）、桃園市第四選區、台中市第六選區（市議員黃守達、江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（王美惠、黃露慧、凌子楚）、屏東縣第一選區（鍾佳濱、陳明達）、台東縣（劉櫂豪、賴坤成）。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷）、台南市第一選區（賴惠員、郭貞慧）。

民進黨特別說明，選區排列排序非執行順序，各分組內的執行順序，將於每日上午10點抽籤決定。

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者呂晏慈攝）