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綠營「開殺」羅智強查政治獻金？　本尊笑喊：不是第一次！沒在怕

▲▼民進黨質疑政治獻金，羅智強到監察院自請調查。（圖／羅智強提供）

▲民進黨質疑政治獻金，羅智強到監察院自請調查。（圖／羅智強提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳日前爆料，國民黨前台北市議員羅智強去年曾表態參選桃園市長時，在高雄有「秘密消費」，批評羅智強在宣布退選後，繼續使用政治獻金享受。對此，羅智強11日也赴監察院自請調查，他12日再度在臉書表示，民進黨找他政治獻金的麻煩已不是第一次，「放馬過來，沒在怕！」

羅智強透露，國民黨台北市議員楊植斗上周就跟他說過，「強哥，我聽到小道消息，大安區民進黨最怕的人是你，不希望你被國民黨提名，應該會在初選的時候對你動手，看可不可以在初選的時候弄掉你！」，他笑笑回覆「放馬過來，沒在怕！」

羅智強表示，民進黨人士果然出手，只是非常可笑的是，老狗變不出新把戲，又在他的政治獻金裡雞蛋裡挑骨頭，民進黨找他政治獻金的麻煩已不是第一次。他指出，2020年，監察院指控他收了一筆306元的政治獻金是違法的，還嗆他，要罰6萬到120萬，結果被台北市民政局打臉，這筆306元的政治獻金完全合法，是監察院栽贓誣陷他，「三年過去，監察院和陳菊，連一句道歉都沒說。」

羅智強接著提到，三年後，民進黨再一次捲土重來，這一次說他的團隊在高雄花了780元餐費違法，還要他退出政壇以示負責，「我完全不生氣，只是覺得太好笑了」，他諷刺，高雄市長陳其邁選市長在外縣市吃了9萬2千元沒事、駐美代表蕭美琴選花蓮立委在外縣市宴客15萬元沒事，「我羅智強選桃園市長，在高雄花了780元，就要退出政壇。」

「民進黨，你可以更離譜一點」，羅智強表示，這就是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」，但他坦蕩蕩經得起檢驗。他強調，民進黨的人有意見，那他就交給監察院長陳菊，把民進黨質疑的780元餐費和6000元住宿費交給監察院調查，他大酸，畢竟陳菊過去也曾查過他306元的政治獻金，最後確定是誣陷，有這種「清算羅智強，構陷羅智強」的良好紀錄，「我相信民進黨一定能夠放心，陳菊絕對會把羅智強『查好查滿』！」

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關鍵字：

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