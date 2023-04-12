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劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

▲▼立法院民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會 劉世芳 陳歐珀 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委劉世芳11日拋下震撼彈，表示因健康因素退出高雄市第三選區（左營、楠梓）立委初選，放棄爭取民進黨立委提名。對此，民進黨立委賴瑞隆12日感嘆，劉世芳是「拼命三娘」個性，身體狀況有受到一些影響。立委許智傑則指出，左楠區是高雄最藍的艱困選區，需要全力一戰，包含年輕高學歷高閔琳、罷韓四君子的尹立都是可能人選。

對於劉世芳退選，許智傑表示，自己覺得很可惜，她認真又專業，彼此共同長期推動高雄觀光發展、眷村文化保存，擔任黨團幹部跟召委都展現出專業，未來不論她有甚麼規劃，都會全力為高雄爭取更多建設，「她是我們擁有敬佩的大姊大。」

賴瑞隆則表示，劉世芳委員有段時間一直在思考，她希望更多年輕世代接替、特別是區域立委，她也希望能給賴清德副總統更多協助，最重要還是她的身體狀況，過去一起在市府、立院服務，她就是拼命三娘性格。

賴瑞隆指出，不管是在世運會擔任執行長還是當副市長她都是全力以赴，到立法院也是如此，身體狀況有受到一些影響，她也希望做出調整，讓自己恢復健康、為國家做更多事情，她是非常優秀人才、優秀人才不會寂寞，不管在任何地方，不管是選區還是國政上都扮演重要角色。

賴瑞隆表示，2024總統立委非常重要，這段時間習近平文攻武嚇不斷，能不能延續自由民主路線顯得很重要，許多人希望總統、立委扮演更好角色，區域立委因為要肩負地方選區，包含地方組織等等，工作更加繁忙。

賴瑞隆直言，大家都在最好位子為台灣打拼，是民進黨一貫作風，讓優秀新世代顧住基層，資深、有經驗的在中央打拼，蕭美琴大使就是典型例子，過去在花蓮扮演很好的區域立委角色、當美國大使同樣如此，人才適才適所。

而左楠區是南部少數藍營色彩較重選區，是否擔心被反轉？賴瑞隆表示，這幾年有總統、院長、市長的共同支持跟努力，高雄建設有很大進步成長，左楠也很多建設，過去這段時間打下好的基礎。

賴瑞隆直言，只要徵召到好的人選，人民就會給機會，當年選民給自己和劉世芳機會，我們也做出成績，左楠區高速發展，不僅有高鐵、台積電投資等等，相信人選非常重要。

許智傑坦言，左楠區是高雄最藍的艱困選區，必須得奮力一戰。可能人選包含年輕高學歷高閔琳、罷韓四君子的尹立、甚至是有黑馬願意接受徵召，「我們都相當期待，未來民進黨高雄8席會聯合作戰，確保八席全上，當賴清德總統及陳其邁市長施政的後盾。」

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